Vremenska prognoza: Pred nama je oblačan dan

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne je lokalno moguća slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Možemo očekivati i vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 23 °C.

I sutra slične vremenske prilike najavljuju meteorolozi. Većinom će preovladavati umjerena oblačnost. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove će biti dosta niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 23°C.