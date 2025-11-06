Maglovito jutro u Bosni, tokom dana sunčano i toplo do 20 stepeni

Jutros po kotlinama u Bosni ima dosta magle, dok je u većem dijelu zemlje vedro i mirno jutro.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u 7:00 sati temperature zraka su iznosile: Banja Luka, Bijeljina, Srebrenica i Tuzla 0°C, Jajce i Sarajevo 1°C, Doboj, Prijedor i Sokolac 2°C, Gradačac 4°C, Trebinje 8°C, a Mostar 9°C.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Magla će se zadržavati po kotlinama, naročito na istoku zemlje, gdje će se razići tek u drugom dijelu dana.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 10 i 15°C, dok će na jugu zemlje dostići i do 20°C.

U Sarajevu se prijepodne očekuje magla, a potom sunčano vrijeme u nastavku dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 11°C.