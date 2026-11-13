Stižu nove kovanice: Da li morate zamijeniti stare i do kada

Zamjena kovanica od 2 i 5 KM nije potrebna jer će postojeći kovani novac i dalje važiti u Bosni i Hercegovini.

Nakon odluke Centralne banke BiH o puštanju dodatnih količina kovanica s oznakom 2026. godine, građani ne moraju odlaziti u banke niti mijenjati novac koji već imaju.

Centralna banka BiH donijela je odluku o izdavanju novih količina kovanica od dvije i pet konvertibilnih maraka, koje će postepeno biti puštane u opticaj.

Riječ je o kovanicama koje imaju potpuno isti dizajn i osnovna obilježja kao dosadašnje. Jedina razlika je godina izdanja, koja će na novim kovanicama biti označena kao 2026.

Postoji li rok za zamjenu kovanica od 2 i 5 KM?

Građani nemaju razloga za zabrinutost jer nije određen rok za zamjenu postojećih kovanica od 2 i 5 KM. Odluka Centralne banke ne predviđa povlačenje ranije izdatih kovanica niti prestanak njihovog važenja.

To znači da će građani moći nastaviti koristiti kovanice koje već imaju, bez obzira na godinu njihovog izdanja, pod uslovom da je riječ o važećem novcu.

Nove kovanice postepeno će se distribuirati putem Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala Centralne banke BiH, u skladu sa stanjem zaliha i potrebama platnog prometa.

Hoće li trgovine morati prihvatati stare kovanice?

Postojeće i nove kovanice od 2 i 5 KM imaju istu nominalnu vrijednost i status zakonskog sredstva plaćanja.

To znači da se njima može plaćati u trgovinama i drugim prodajnim objektima širom Bosne i Hercegovine, kao i do sada.

Odluka se odnosi isključivo na dodatno izdavanje postojećih apoena, a ne na promjenu valute, njene vrijednosti ili uvođenje novih pravila plaćanja.

Građani tako neće imati dodatnih troškova niti administrativnih obaveza zbog pojavljivanja kovanica s godinom izdanja 2026.