Isplata invalidnina u FBiH: Novac najavljen od 10. oktobra, ali korisnici bi mogli još čekati

Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se od sutra, 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebale početi pristizati uvećane septembarske naknade, zajedno s razlikama za juli i august.

Za ove namjene osigurano je ukupno 32,7 miliona KM, a nalozi za isplatu već su uneseni u sistem.

Prema ranijem saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata.

Korisnici će, osim redovnih septembarskih primanja, dobiti i razliku nastalu nakon drugog ovogodišnjeg usklađivanja naknada. Time će biti obuhvaćeno povećanje koje se primjenjuje od jula 2026. godine.

Koliko će iznositi uvećane invalidnine?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je saopćilo da drugo usklađivanje naknada iznosi dodatnih 3,5 posto, nakon što su primanja početkom godine već povećana za 11,2 posto.

Za osobe sa 100 posto invaliditeta koje ostvaruju sva tri prava, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak, najviši zbir mjesečnih primanja nakon usklađivanja iznosit će 897,35 KM.

Prije drugog povećanja ovaj iznos bio je 867 KM, dok je na početku aktuelnog mandata Federalne vlade iznosio 403,37 KM.

Prema podacima Ministarstva, gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH ostvaruje prava iz ovog sistema socijalne zaštite.

Kada će novac biti na računima korisnika?

Prema najavljenoj dinamici, isplata invalidnina trebala bi početi 10. oktobra, ali do danas nije objavljena nova zvanična potvrda da su sredstva proslijeđena bankama.

Zbog toga se još ne može sa sigurnošću tvrditi kada će novac biti dostupan svim korisnicima.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je potvrdilo da su nalozi za septembarske naknade uneseni, te da su osigurana sredstva i za isplatu razlika za prethodna dva mjeseca.

Oktobarska isplata tako bi korisnicima trebala donijeti uvećana redovna primanja i dodatni iznos po osnovu retroaktivnog usklađivanja za juli i august.