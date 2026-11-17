Eric Clapton u Zagrebu nastupit će 5. maja 2027. godine, a legendarni britanski gitarista i pjevač vijest o novoj evropskoj turneji objavio je i na svojim društvenim mrežama. Koncert će biti održan u Areni Zagreb, s početkom u 20 sati, a riječ je o njegovom povratku pred zagrebačku publiku nakon gotovo pola stoljeća.

Jedan od najpoznatijih gitarista u historiji rock i blues muzike posljednji put je u Zagrebu nastupio u oktobru 1979. godine, kada je održao koncerte u Domu sportova. Njegov povratak nakon 48 godina bit će prilika da ga ponovo uživo čuju ljubitelji muzike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regije.

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Eric Clapton u Zagrebu: Kada počinje prodaja ulaznica?

Prema informacijama organizatora, pretprodaja ulaznica za članove službenog fan-kluba počinje sutra, 18. novembra, u 11 sati, dok je redovna prodaja zakazana za petak, 20. novembra, u 12 sati.

Ulaznice će biti dostupne putem platforme Eventim Hrvatska, a najavljeni su i posebni VIP paketi koji mogu uključivati premium mjesta, raniji ulazak u dvoranu ili pristup posebnom prostoru prije koncerta.

Cijene standardnih ulaznica još nisu zvanično objavljene.

Zagreb među četiri grada nove evropske turneje

Koncert u Zagrebu bit će prvi od četiri nova nastupa na evropskom kontinentu koje je Clapton najavio za maj 2027. godine. Nakon hrvatske prijestonice, 7. maja nastupit će u Sofiji, 10. maja u Budimpešti, a 12. maja u poljskom gradu Łódźu.

Turneja će potom biti nastavljena u Velikoj Britaniji. Za 17. maj zakazan je koncert u Birminghamu, dok će u londonskom Royal Albert Hallu nastupiti 20, 21, 23. i 24. maja.

Posebnu pažnju privlači činjenica da će koncert u Sofiji biti njegov prvi nastup u Bugarskoj, dok Zagreb dobija priliku ugostiti britanskog muzičara prvi put nakon 1979. godine.

Jedan od najutjecajnijih gitarista svih vremena

Eric Clapton, poznat i pod nadimkom Slowhand, tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag na svjetskoj muzičkoj sceni. Proslavio se kao član grupa The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers, Cream i Derek and the Dominos, a potom je izgradio uspješnu samostalnu karijeru.

Publika ga najbolje poznaje po pjesmama „Layla“, „Wonderful Tonight“, „Tears in Heaven“, „Cocaine“ i „I Shot the Sheriff“, koje su obilježile različite periode njegovog muzičkog stvaralaštva.

Najava koncerta dolazi i uoči objavljivanja proširenog izdanja albuma „The Road to Escondido“, koji je Clapton snimio s J. J. Caleom. Novo izdanje, pripremljeno povodom 20 godina od izlaska originalnog albuma, bit će objavljeno 20. novembra ove godine.

Za ljubitelje njegove muzike iz Bosne i Hercegovine koncert u Zagrebu predstavlja jednu od najbližih potvrđenih prilika da britanskog gitaristu slušaju uživo tokom evropske turneje 2027. godine.