Tuzlanski pozorišni dani 2025: „Tri boje cvekle“ apsolutni pobjednik festivala

Foto: Narodno pozorište Tuzla

Svečanom dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu Tuzla sinoć je zatvoren 31. festival „Tuzlanski pozorišni dani 2025“.

Nagrade Tuzlanskih pozorišnih dana su dodijeljene.

– Nagrada “Radoslav Zoranović” za najbolju predstavu u cjelini pripala je predstavi “Tri boje cvekle” Sarajevskog ratnog teatra.
– Najbolja predstava po izboru publike je također “Tri boje cvekle”.
– Nagrada “Asim Horozić” za najbolju muziku pripala je također predstavi “Tri boje cvekle”.
– Nagrada “Nijaz Alispahić” za najbolju dramaturgiju ponovo za “Tri boje cvekle”.
– Nagrada “Radoslav Zoranović” za najboljeg glumca po izboru stručnog žirija dodjeljena je Enesu Salkoviću za ulogu Malika u predstavi “Mala” BNP Zenica.
– Nagrada “Radoslav Zoranović” za najbolju glumicu po izboru stručnog žirija Mirjani Karanović dodijeljena je za ulogu Marlene Dietrich u predstavi “Marlene Dietrich 5 tačaka optužnice”.
– Nagradu za najgledaniju predstavu dobila je “predstava Žene u crvenom” reditelja Midhata Kušljugića.
– A glumac NP Tuzla Elvis Jahić nagrađen je za individualni glumački uspjeh.

ZATVORENI “TUZLANSKI POZORIŠNI DANI 2025“: KARANOVIĆ BRILJIRALA U ULOZI MARLENE DIETRICH

Festival „Tuzlanski pozorišni dani 2025.“ završen je 22. novembra. Ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno istraživanju i osvjetljavanju položaja žene u društvu kroz različite umjetničke forme koje podstiču dijalog, preispitivanje i empatiju. Raznovrstan repertoar domaćih i inostranih autora pružio je publici uvid u slojevite aspekte ženskog iskustva – od borbe za ravnopravnost, preko svakodnevnih izazova, do intimnih priča koje nerijetko ostaju neispričane.

Festival je poslužio i kao platforma za afirmaciju umjetnica, okupljajući autorice, glumice i rediteljice čiji rad doprinosi razumijevanju i osnaživanju ženskog identiteta.

