Zatvoreni “Tuzlanski pozorišni dani 2025“: Karanović briljirala u ulozi Marlene Dietrich

RTV SLON
Mirjana Karanović u ulozi Marlene Dietrich/Foto: Velija Hasanbegović

Svečanom dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu Tuzla sinoć je zatvoren 31. festival „Tuzlanski pozorišni dani 2025“.

Stručni žiri nagradio je Mirjanu Karanović priznajem za najbolju glumicu za ulogu Marlene Dietrich u predstavi „Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice“, koju je produciralo Narodno pozorište Sarajevo.

Predstava autora i reditelja Harisa Pašovića sinoć je izvedena u okviru festivalskog programa u Narodnom pozorištu Tuzla. Govoreći o liku koji je u fokusu komada, Pašović je istakao:

„Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde – bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline – bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini.“

U predstavi igraju Mirjana Karanović, Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković. Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, dok su dizajn kostima kreirale Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor je Dino Šukalo u saradnji sa Studiom „Modra rijeka“. Za dizajn svjetla zadužen je Branislav Milinković, za videoart Dino Hujić, dok je direktor fotografije Alen Alilović. Videoprodukciju potpisuje „Source production“.

Festival „Tuzlanski pozorišni dani 2025.“ završen je 22. novembra. Ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno istraživanju i osvjetljavanju položaja žene u društvu kroz različite umjetničke forme koje podstiču dijalog, preispitivanje i empatiju. Raznovrstan repertoar domaćih i inostranih autora pružio je publici uvid u slojevite aspekte ženskog iskustva – od borbe za ravnopravnost, preko svakodnevnih izazova, do intimnih priča koje nerijetko ostaju neispričane. Festival je poslužio i kao platforma za afirmaciju umjetnica, okupljajući autorice, glumice i rediteljice čiji rad doprinosi razumijevanju i osnaživanju ženskog identiteta.

