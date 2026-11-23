Olimpijski komitet BiH raspisao je javni konkurs za prijem jednog zaposlenika na poziciju višeg stručnog saradnika za projekte. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, a zainteresovani kandidati trebaju ispunjavati uslove koji se odnose na stručnu spremu, radno iskustvo i poznavanje upravljanja projektima.

Prema objavljenom konkursu, od kandidata se traži visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera, kao i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima pripreme, vođenja ili administriranja domaćih i međunarodnih projekata.

Radno mjesto obuhvata pripremu i provođenje projekata finansiranih iz fondova Evropske unije, drugih međunarodnih organizacija i domaćih institucija. Izabrani kandidat bit će zadužen i za praćenje javnih poziva, pripremu projektnih prijava, komunikaciju s partnerima te administrativno i finansijsko praćenje projekata.

Koje uslove traži Olimpijski komitet BiH?

Kandidati trebaju dobro poznavati metodologiju upravljanja projektnim ciklusom, a u biografiji su dužni navesti projekte na kojima su prethodno radili.

Neophodno je odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, uključujući sposobnost samostalnog pisanja i poslovne komunikacije, kao i napredno korištenje računara, MS Office programa i online platformi za upravljanje projektima.

Traže se i razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, sposobnost timskog rada te prihvatanje Statuta i Etičkog kodeksa Olimpijskog komiteta BiH.

Pravo prijave imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju opće i posebne uslove navedene u konkursu.

Rok za prijavu i potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu kandidati su obavezni dostaviti biografiju, pismo namjere i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje propisanih uslova.

To uključuje dokaze o stručnoj spremi, radnom iskustvu, poznavanju engleskog jezika i rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, rodni list i ostale potvrde i izjave navedene u konkursnoj dokumentaciji.

Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja u roku od sedam dana od dana izbora. Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji, dok se nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Objavljen je 20. novembra u Večernjem listu, a kandidati trebaju obratiti pažnju na rok i uslove navedene u izvornom oglasu.

Pogledajte kompletan tekst javnog konkursa