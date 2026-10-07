Vrhovni sud FBiH izrekao pravosnažne kazne za trgovinu ljudima u Gradačcu

Arnela Šiljković - Bojić
Vrhovni sud FBiH
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Vrhovni sud FBiH  donio je osuđujuću pravosnažnu presudu i izrekao kazne zatvora  za tri osobe iz Gradačca zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima. Pravosnažnom  presudom je Mustafi Suljiću (33) izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina, Mustafi Ahmetoviću (49) u trajanju od 11 godina, te Vladi Golubovcu (32) kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

Vrhovni sud FBiH je u drugostepenom postupku  prihvatio žalbu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i preinačio prvostepenu  presudu Kantonalnog suda Tuzla u pogledu izrečenih kazni, a kojom su ranije Suljić i Ahmetović bili osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina, a Golubovac u trajanju od 5 godina.

Također, Vrhovni sud FBiH je prihvatio žalbu Tužilaštva u odnosu na odbijajući dio presude Kantonalnog suda Tuzla da se u odnosu na optuženog Elvisa Ahmetovića optužba odbija, te je  dio izreke prvostepene presude u ovom dijelu ukinut i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Podsjećamo, oni su se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona teretili da su u dužem vremenskom periodu  na području Gradačca i Dervente,  u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi,  prisiljavali više djece i maloljetnih  osoba, kao i nekoliko punoljetnih osoba, na prisilan rad i prosjačenje  na određenim lokacijama.

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