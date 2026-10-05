Pritvor 43-godišnjaku zbog napada metalnom šipkom kod Gradačca

RTV SLON
Općinski sud Gradačac

Općinski sud u Gradačcu odredio je jednomjesečni pritvor Damiru Hodžiću, 43-godišnjaku iz Tuzle, koji je osumnjičen da je metalnom šipkom napao vlasnika jedne firme u naselju Ledenice Donje kod Gradačca.

Prema informacijama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Hodžić je 1. oktobra došao u krug firme, prišao vlasniku i pokušao ga udariti metalnom šipkom u predjelu glave.

Oštećeni je uspio zaštititi glavu rukom, nakon čega mu je, prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni zadao više udaraca po rukama, koljenu i stomaku, te se potom udaljio sa mjesta događaja.

Službenici Policijske uprave Gradačac ubrzo su locirali Hodžića i lišili ga slobode.

Nakon kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, gdje je postupajući tužilac donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

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