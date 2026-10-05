Pritvor 25-godišnjaku iz Tuzle zbog sumnje da je omogućio maloljetniku korištenje droge

RTV SLON
zgrada Općinskog suda Tuzla
Foto: Zgrada Općinskog suda Tuzla/ Arhiva

Općinski sud Tuzla odredio je jednomjesečni pritvor Rami Suljkanoviću, 25-godišnjaku iz Tuzle, zbog sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojne droge.

Prema informacijama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Suljkanović je osumnjičen da je 30. septembra u Tuzli neovlašteno posjedovao manju količinu amfetamina.

Istog dana je, kako navodi Tužilaštvo, petnaestogodišnjem djetetu stavio na raspolaganje prostorije i omogućio korištenje amfetamina i drugih narkotika.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla izvršili su pretres prostorija koje je koristio osumnjičeni.

Nakon pretresa Suljkanović je lišen slobode, a poslije kriminalističke obrade predat je u nadležnost Tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

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