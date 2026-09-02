Potvrđena optužnica za incident na javnom mjestu u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
zgrada Općinskog suda Tuzla
Foto: Zgrada Općinskog suda Tuzla/ Arhiva

Općinski sud u Tuzli je dana 01.09.2026. godine potvrdio optužnicu protiv osumnjičenih Hasić Dževada i Mandžukić Irmele, zbog krivičnog djela – Teška tjelesna ozljeda – iz člana 172. stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona.

Ovo krivično djelo učinjeno je na javnom mjestu i u prisustvu većeg broja osoba, pa imajući u vidu sam način učinjenja krivičnog djela na dan ovog događaja, predstavlja okolnosti koje su naročite okolnosti iz kojih proizilazi opravdana bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao počiniti novo krivično djelo.

Optuženi imaju pravo u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice na podnošenje prethodnih prigovora.

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