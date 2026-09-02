Barcelona presjekla: Poznato kakvu će ulogu Livaković imati ove sezone

Jasmina Ibrahimović

Samo šest dana nakon što je i zvanično postao član Barcelone, hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković saznao je kakvu će ulogu imati u novoj sezoni.

Barcelona je 31-godišnjeg Zadranina registrovala za sezonu u kojoj brani naslov prvaka Španije i pokušava napraviti iskorak u Ligi prvaka.

Livaković će nositi dres s brojem dva i prema trenutnom planu biti prva rezerva Joanu Garciji, dok će Wojciech Szczesny imati status trećeg golmana.

Prvobitno je bilo planirano da Livaković ovu sezonu provede na posudbi, a da od naredne zauzme poziciju drugog golmana Barcelone, nakon isteka Szczesnyjevog ugovora.

Ipak, plan je promijenjen. Predsjednik kluba Joan Laporta i sportski direktor Deco odlučili su zadržati Livakovića u ekipi već ove sezone, prenosi HRT.

Na takvu odluku utjecala je i situacija s transferima u napadu. Barcelona na kraju nije dovela Juliana Alvareza, a dolaskom Gabriela Jesusa za deset miliona eura ostalo je dovoljno prostora u budžetu i okvirima finansijskog fair-playa La Lige za registraciju hrvatskog golmana.

Livaković će tako novu sezonu provesti na klupi katalonskog velikana, spreman da uskoči kao prva alternativa među stativama.

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