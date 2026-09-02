Od majica do AI reklame: Meta omogućavala plaćenu promociju sadržaja sa Mladićevim likom

Kompanija “Meta” kroz svoj sistem plaćenog oglašavanja omogućava distribuciju sadržaja koji koriste lik Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, od komercijalne prodaje majica do sadržaja koji ga glorifikuju ili relativizuju njegovu odgovornost za počinjene zločine, dok stručnjaci napominju da se ova mreža oslanja na korisnike koji će ukazati na problematične objave, piše Detektor.

Među oglasima koji su se pojavljivali na Facebooku i Instagramu bio je i oglas stranice “Otacastvo”, koji je koristio Mladićev lik za promociju i prodaju majica, a koji je uklonjen ubrzo nakon našeg upita.

Iz “Otacastva” navode da u ponudi imaju oko 30 različitih motiva, a ne samo majice s Mladićevim likom.

“Takođe, isto pitanje možete postaviti vašim sudržavljanima, ipak su vam oni bliži. Ne poručujem ništa kupcima niti bilo kome, majica je komad odeće koji ljudi biraju po svom ukusu. Niti se šalje poruka kupcima, niti se omalovažavaju bilo koje žrtve”, naveli su iz “Otacastva” u odgovoru na naš upit.

Pored ovog oglasa, Detektor je pronašao i druge primjere plaćenog sadržaja povezanog s Mladićem. Oglas stranice “Povest Srba” aktivan je od 28. augusta, dok je stranica “Vožd” 31. augusta pokrenula oglas kojim direktno promoviše majicu s Mladićevim likom. Sa stranice “Vožd” nisu odgovorili na upit Detektora.

Među ranijim oglasima bila je i plaćena objava stranice “Crvena Pravda”, kojom je problematizovano prihvatanje odluka Haškog tribunala. Prema dostupnim podacima “Mete”, taj oglas bio je aktivan od 13. do 15. novembra 2021. godine i u tom periodu ostvario je između 10.000 i 15.000 pregleda.

Plaćenim oglasom svoje stavove o muralu Ratka Mladića u Beogradu promovisao je i beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić. Njegov oglas bio je aktivan od 25. do 26. jula 2022., a prema dostupnim podacima “Mete”, imao je između 30.000 i 35.000 pregleda.

Iako neki od ovih oglasa više nisu aktivni, činjenica je da su se ovakvi sadržaji pojavljivali u više navrata.

Feđa Kulenović iz Koalicije za slobodu izražavanja i moderaciju sadržaja u BiH objašnjava da se dosta toga dešava automatizovano, te da je vrlo limitiran set stvari koje će “Meta” automatski prepoznati kao problematične. Tako, tvrdi, majice s likom neke osobe obično prolaze ispod radara. “Meta” se pritom, navodi Kulenović, u velikoj mjeri oslanja i na zajednicu korisnika, koja će ukazati na pogrešno ponašanje.

“Oni u suštini pokušavaju da optimiziraju proces tako što će ga automatizovati, a automatizacija nikad ne rješava sve ovako granične slučajeve. Oni bi sad i da se ovo prijavi, uklonili”, smatra Kulenović.

Njegovu tvrdnju pokazuje slučaj beogradskog modnog brenda “28.6”, čiji je videosadržaj “Meta” uklonila nakon upita Detektora. U reklami je, uz pomoć umjetne inteligencije, korišten Mladićev lik za promociju sunčanih naočala brenda Ray-Ban. AI-generisana verzija Mladića u reklami je prikazana kao model koji nosi sunčane naočale, dok je uz snimke korištena pjesma “Push It to the Limit” iz filma “Scarface”. Na majici koju nosi ispisan je natpis “Collection 1995”, što je izazvalo dodatne reakcije zbog asocijacije na godinu genocida u Srebrenici.

Iz “Mete” su tada nakon upita Detektora potvrdili da je sadržaj uklonjen jer je kršio interna pravila platforme. Naveli su da njihovim pravilima nije dozvoljeno veličanje opasnih pojedinaca, kao ni kršenje prava intelektualnog vlasništva trećih strana.

Prije uklanjanja, objava je ostvarila veliki doseg među korisnicima Facebooka. Zabilježeno je više od 2.000 reakcija, desetine dijeljenja i stotine komentara, od kojih je značajan broj sadržavao poruke podrške ili relativizacije zločina za koje je Mladić osuđen.

“To je taj problem automatiziranih sistema. Oni ne mogu reći: ‘Aha, ukoliko se Ratko Mladić i ove riječi budu pojavile na objavi, to je problematično.’ Vi biste se onda morali igrati mačke i miša i misliti koje se riječi smiju koristiti u kontekstu imena Ratka Mladića. I onda tu dolazi do problema”, objašnjava Kulenović.

Prema njegovim riječima, “Meta” nije moćna, dosta se oslanja na besplatan rad korisnika koji će ukazati na problematičan sadržaj koji se pojavljuje na mreži. Ukoliko je sadržaj krivičnog karaktera, onda će biti proslijeđen policiji.

Kulenović smatra da je dobro što postoji insistiranje na tome da se određeni sadržaj označava kao “social and political” iako se ta oznaka, prema njegovom mišljenju, možda i pretjerano koristi. Podsjeća i na Ad Library, javnu biblioteku oglasa u kojoj je moguće vidjeti koje su oglase korisnici i stranice objavljivali.

“‘Meta’ bi mogla riješiti ovaj i mnogo drugih problema, ali nema interes za to da ulaže novac”, zaključuje Kulenović.

Detektor je ponovo pisao kompaniji “Meta”, ali se nisu oglasili do zaključenja ovog teksta.

Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, u junu 2021. godine je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Preminuo je 27. augusta u haškom pritvoru.