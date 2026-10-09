Gradačac jutros najtopliji grad u BiH, izmjereno 20 stepeni

Gradačac je jutros najtopliji grad u Bosni i Hercegovini prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U petak, 9. oktobra, u 5 sati ujutro izmjereno je 20 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura među gradovima obuhvaćenim objavljenim mjerenjima.

Iako je oktobar već uveliko počeo, temperature u Gradačcu posljednjih dana znatno su više nego u većini drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Prema podacima FHMZ-a, jutros je u Mostaru izmjereno 19 stepeni, dok su Banja Luka, Bihać i Sarajevo imali po 18 stepeni. U Bugojnu je zabilježeno 17, u Jajcu i Sanskom Mostu po 16, a u Tuzli i Zenici po 15 stepeni.

Gradačac je i jučer bio najtopliji grad u BiH. U 14 sati temperatura je dostigla čak 30 stepeni Celzijusa, dok je u Doboju izmjereno 29, a u Tuzli, Zenici, Banjoj Luci i Bijeljini po 28 stepeni.

Prema prognozi meteorologa, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 16 i 22 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje do 24 stepena Celzijusa.