Berizu Kabiloviću potvrđeno 19 godina zatvora

Ali Huremović
Berizu Kabiloviću potvrđeno 19 godina zatvora
Foto: Ilustracija

Beriz Kabilović pravosnažno je osuđen na 19 godina zatvora u dijelu predmeta u kojem je proglašen krivim za organizirani kriminal povezan s više krivičnih djela, nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio presudu Kantonalnog suda u Tuzli. Istovremeno, dio presude kojim su Kabilović i Armin Halilović bili oslobođeni određenih optužbi je ukinut i o njemu će ponovo odlučivati Vrhovni sud FBiH.

Prema informacijama Kantonalnog suda u Tuzli, prvostepenom presudom Kabiloviću je bila izrečena jedinstvena kazna zatvora od 19 godina, dok je Halilović osuđen na šest godina i šest mjeseci zatvora.

Kabilović je proglašen krivim za organizirani kriminal povezan s ubistvom, dogovorom za učinjenje krivičnih djela, ugrožavanjem sigurnosti i nasilničkim ponašanjem, kao i za produženo krivično djelo iznude.

Halilović je proglašen krivim za organizirani kriminal u vezi s dogovorom za učinjenje krivičnih djela i nasilničkim ponašanjem, u sticaju s produženim krivičnim djelom iznude.

Beriz Kabilović i Halilović ponovo pred Vrhovnim sudom zbog dijela optužbi

Predmet, međutim, još nije u potpunosti završen. Vrhovni sud FBiH uvažio je žalbu Tužilaštva na dio presude kojim su Kabilović, kao organizator grupe, i Halilović, kao njen član, bili oslobođeni optužbe za organizirani kriminal u vezi s pomaganjem u pokušaju ubistva.

Ukinut je i dio presude kojim je Kabilović oslobođen optužbe za organizirani kriminal povezan s pripremanjem krivičnog djela.

Vrhovni sud FBiH odredio je da se u tom dijelu predmeta održi pretres pred tim sudom.

Time je presuda Kantonalnog suda u Tuzli postala pravosnažna u dijelu u kojem su Beriz Kabilović i Armin Halilović proglašeni krivima, dok će se o optužbama za koje su ranije bili oslobođeni ponovo odlučivati.

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