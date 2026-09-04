Vrhovni sud povećao kaznu za nesreću u Bistarcu: H.M. ide na tri godine u zatvor

Vrhovni sud Federacije BiH povećao je kaznu H.M. zbog saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije povrijeđene. Umjesto prvobitno izrečene kazne od godinu dana zatvora, H.M. je sada pravosnažno osuđen na tri godine zatvora.Osim zatvorske kazne, dvije godine neće smjeti upravljati vozilima B kategorije.

Nesreća se dogodila 16. augusta 2022. godine oko 3:30 sati, na magistralnom putu M-4 Tuzla–Doboj, u mjestu Bistarac kod Lukavca. Prema presudi Kantonalnog suda u Tuzli, H.M. je vozio automobil brzinom većom od dozvoljene i pod utjecajem alkohola. Tokom preticanja nije držao potrebno odstojanje od vozila koje je preticao, nakon čega je došlo do sudara.

U nesreći je smrtno stradao vozač drugog vozila, dok je njegov suvozač teško povrijeđen. Lakše je povrijeđen i suvozač u vozilu kojim je upravljao H.M.

Kantonalni sud u Tuzli prvobitno je H.M. osudio na godinu dana zatvora i godinu dana zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Nakon žalbe Kantonalnog tužilaštva Tuzla, Vrhovni sud FBiH povećao je kaznu na tri godine zatvora i dvije godine zabrane upravljanja vozilima.

Ovom odlukom presuda Kantonalnog suda u Tuzli postala je pravosnažna.