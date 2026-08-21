Saobraćajna nesreća u Gračanici, vozač mopeda teško povrijeđen

Arnela Šiljković - Bojić
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U saobraćajnoj nezgodi koja se u četvrtak, 20. augusta, dogodila u Gračanici teško je povrijeđen 46-godišnji vozač mopeda.

Nezgoda se dogodila oko 14:20 sati u Sarajevskoj ulici, a učestvovao je vozač mopeda, A. Ć. iz Gračanice.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, vozač je uslijed pada sa mopeda zadobio teške tjelesne povrede, koje su konstatovali ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Nakon ukazane ljekarske pomoći, A. Ć. je upućen na kućno liječenje.

Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici Policijske uprave i Policijske stanice Gračanica.

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