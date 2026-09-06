Motociklista poginuo na Bradini nakon slijetanja s ceste

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Motociklista je poginuo na Bradini nakon što je u nedjelju poslijepodne sletio s magistralne ceste M-17, potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 14:10 sati, a u njoj je učestvovao jedan motocikl.

Prema informacijama MUP-a HNK, motociklom je upravljao muškarac rođen 2002. godine, koji je tokom vožnje sletio s ceste.

Vozač je usljed zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće.

Policijske ekipe izašle su na mjesto događaja i obavljen je uviđaj kako bi bile utvrđene sve okolnosti i uzrok nesreće.

Tokom uviđaja saobraćaj na ovom dijelu magistralne ceste odvijao se usporeno i uz naizmjenično propuštanje vozila, nakon čega je normalizovan.

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