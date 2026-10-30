Tužilaštvo TK pojasnilo je razloge zbog kojih je Nedim Avdić, optužen za iskorištavanje žrtava trgovine ljudima, osuđen na godinu zatvora na osnovu sporazuma o priznanju krivnje. Obrazloženje je uslijedilo nakon jučerašnje presude Kantonalnog suda u Tuzli, dok se krivični postupak protiv još 11 optuženih u istom predmetu nastavlja.

Iz Tužilaštva TK navode da sporazum o priznanju krivnje predstavlja zakonom predviđen način okončanja krivičnog postupka, ali da u ovom slučaju ima širi značaj od samog završetka postupka protiv Avdića.

Kako pojašnjavaju, sporazum nije samo mehanizam za brže okončanje pojedinačnog postupka, već može imati značajnu ulogu u procesuiranju drugih osoba i ostvarivanju šireg interesa krivičnog pravosuđa.

U konkretnom slučaju, ključnu ulogu prilikom zaključivanja sporazuma imali su Avdićevo priznanje krivnje, izraženo kajanje i saradnja s Tužilaštvom.

Avdić je osuđen za krivično djelo trgovine ljudima iz člana 210a stav 6 Krivičnog zakona Federacije BiH, koji se odnosi na iskorištavanje žrtava trgovine ljudima. Za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Kantonalni sud u Tuzli je, prilikom razmatranja sporazuma, ocijenio sve relevantne okolnosti, uključujući način i obim Avdićevog učešća u izvršenju krivičnog djela, težinu počinjenih radnji i zakonom propisanu kaznu.

Iz Tužilaštva posebno naglašavaju da izrečena jednogodišnja kazna zatvora nije ispod zakonskog minimuma predviđenog za krivično djelo za koje je Avdić osuđen.

Tužilaštvo TK: Postupak protiv još 11 optuženih se nastavlja

U istom predmetu nastavlja se krivični postupak protiv još 11 osoba, pri čemu se pet optuženih tereti za teži oblik krivičnog djela trgovine ljudima.

Prema navodima Tužilaštva, ovih pet osoba optuženo je da su vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, predavali drugim osobama i skrivali dvije maloljetne žrtve radi iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja. Terete se i da su sami iskorištavali djevojčice te im za to davali novac.

Za krivično djelo iz člana 210a stav 2 Krivičnog zakona FBiH, koje im se stavlja na teret, propisana je kazna zatvora od najmanje deset do najviše 20 godina.

Preostalih šest optuženih osoba tereti se za seksualno iskorištavanje žrtava trgovine ljudima.

Tužilaštvo TK ističe da priznanje krivnje i saradnja optuženog mogu imati značaj i za postupke protiv drugih osoba, zbog čega sporazum u ovom predmetu posmatraju u kontekstu cjelokupnog krivičnog postupka.