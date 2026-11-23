Udruženje „Snaga žene“ iz Tuzle predstavilo je rezultate devetomjesečnog projekta usmjerenog na ekonomsko i socijalno osnaživanje žena i mladih kroz edukaciju o zelenom i socijalnom preduzetništvu. Na završnom okruglom stolu predstavljene su realizovane aktivnosti, iskustva učesnika i mogućnosti nastavka saradnje.

U projektu je učestvovalo 20 žena, među kojima 15 žrtava torture i pet žena iz socijalno ugroženih kategorija, kao i više od 40 mladih, uglavnom učenika srednjih škola s područja Tuzle.

Tokom devet mjeseci organizovano je 15 psihosocijalnih radionica, 15 kreativnih i radno-okupacionih aktivnosti te četiri radionice iz oblasti poljoprivrede. Učesnici su imali priliku učiti o uzgoju i skladištenju ljekovitog bilja, plasteničkoj proizvodnji i mogućnostima razvoja vlastitih proizvoda.

Posebna pažnja posvećena je mladima, za koje su organizovana tri edukativna modula o zelenom i socijalnom preduzetništvu, kao i radionice o ekonomskoj ravnopravnosti žena. Kroz zajednički rad mladih i žena različitih životnih iskustava nastojalo se povezati praktično znanje s novim idejama i mogućnostima zapošljavanja.

Snaga žene nastavlja aktivnosti u rehabilitacijskom vrtu

Jedan od značajnijih segmenata projekta bio je rad u rehabilitacijskom vrtu, koji ženama pruža mogućnost radne terapije, druženja i opuštanja, dok mladima omogućava sticanje praktičnih znanja o uzgoju ljekovitog bilja.

Iz Udruženja „Snaga žene“ ističu da je interes učesnika za radionice bio veliki, a njihova iskustva poslužit će kao osnova za planiranje narednih projektnih aktivnosti.

U budućnosti se planira dodatno povezivanje mladih različitih obrazovnih profila, uključujući studente farmacije i kozmetologije, s učesnicima koji se bave uzgojem bilja. Cilj je razvijati finalne proizvode od ljekovitog bilja uzgojenog na rehabilitacijskim plantažama i time otvoriti dodatne mogućnosti za ekonomsko osnaživanje žena.

Projekat je finansirala Evropska unija kroz program ReLOaD, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i sufinansiranje Grada Tuzle.