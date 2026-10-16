Podrinjska kuća otvara nove mogućnosti za žene iz Podrinja

Podrinjska kuća je projekat kojim se ženama iz ruralnih područja Podrinja želi omogućiti zajednički nastup na tržištu, lakša prodaja domaćih proizvoda i veća ekonomska samostalnost. O mogućnostima realizacije ove inicijative, ali i svakodnevnim problemima žena na selu, razgovarano je danas u Tuzli, u organizaciji Udruženja Vive žene.

Projekat „Podrinjska kuća: Sjeme saradnje“ provodi se od aprila ove godine, uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i organizacije Wiefact. Direktno je uključeno 25 žena, a cilj je razviti održiv poslovni model koji će omogućiti zajedničko predstavljanje, brendiranje i prodaju njihovih proizvoda.

Podrinjska kuća kao put do ekonomske samostalnosti

Koordinatorica projekta Mima Dahić istakla je da se radi na pronalasku pravnog rješenja koje će omogućiti djelovanje u oba entiteta, kao i na povezivanju proizvođačica s kupcima putem online platformi i dobavljača u Tuzli i Sarajevu.

Međutim, ekonomsko osnaživanje samo je dio šire podrške ženama. U ruralnim područjima Podrinja mnoge se suočavaju s nedostatkom javnog prijevoza, otežanim pristupom obrazovanju, zastarjelom poljoprivrednom mehanizacijom i velikim obimom neplaćenog rada u domaćinstvu.

Iz Udruženja Vive žene naglašavaju da je zbog toga neophodno raditi i na psihosocijalnoj podršci, samopouzdanju, obrazovanju i poznavanju vlastitih prava, prije nego što žene započnu samostalne poslovne aktivnosti.

Primjer uspješnog rada dolazi iz Male Daljegošte kod Srebrenice, gdje Elvida Mehanović već deset godina razvija posao kroz uzgoj aronije i borovnice te pčelarstvo. Predsjednica Udruženja žena povratnica „Podrinjka“ ističe da su joj psihosocijalna podrška i edukacije iz finansijske pismenosti pomogle u razvoju poslovanja.

Slična iskustva ima i Suada Obradović iz Bratunca, koja se bavi proizvodnjom malina, kupina i vina od kupine. Zahvaljujući povezivanju s drugim proizvođačicama uspjela je osigurati tržište za svoje proizvode. Smatra da vlastitim primjerom može ohrabriti mlađe žene da se bave poljoprivredom i ostvare finansijsku samostalnost.

Sutra sajam domaćih proizvoda na Trgu slobode

U okviru aktivnosti podrške ženama iz ruralnih područja, sutra će na Trgu slobode u Tuzli biti održan tradicionalni sajam na kojem će proizvođačice predstaviti svoje domaće proizvode.

Podrinjska kuća razvija se u okviru Mreže žena u Podrinju, koju je Udruženje Vive žene osnovalo 2017. godine i koja danas okuplja 142 žene. Dugoročni cilj je omogućiti stabilniji plasman proizvoda i proširiti model ekonomskog osnaživanja žena na druge dijelove Bosne i Hercegovine.