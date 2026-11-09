Elektroprivreda BiH razgovarala je danas s predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH i Obrtničke komore FBiH o cijenama električne energije za privredu u 2027. godini. Na sastanku je istaknuto da su tržišne cijene struje znatno više nego prošle godine, dok su poslodavci i obrtnici najavili da će o ovom pitanju zatražiti razgovore i s Vladom Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali generalni direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić, izvršni direktor za proizvodnju Nevad Ikanović i izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu Fahrudin Tanović. Razgovarano je o uslovima snabdijevanja električnom energijom, tržišnim kretanjima i cijenama koje su ponuđene privrednim subjektima za narednu godinu.

Iz Elektroprivrede BiH pojasnili su da su, kao tržišni snabdjevač, obavezni formirati ponude u skladu s važećim zakonima i tržišnim uslovima.

Elektroprivreda BiH tvrdi da je ponudila povoljnije cijene od tržišnih

Bosna i Hercegovina nema organizovanu berzu električne energije, zbog čega se cijene prate putem berzi u regionu. Prema navodima Elektroprivrede BiH, tržišna kretanja pokazuju znatno više cijene u odnosu na prethodnu godinu.

Ipak, iz ovog preduzeća tvrde da su za 2027. godinu privrednim subjektima ponudili znatno povoljnije cijene od tržišnih, kako bi podržali stabilno poslovanje domaćih kompanija i očuvanje njihove konkurentnosti.

Kada je riječ o obrtnicima, većina ugovora o snabdijevanju električnom energijom već je zaključena za period od 1. septembra 2026. do 31. augusta 2027. godine. Za kupce koji su prvi put izgubili pravo na javnu uslugu snabdijevanja ugovori obuhvataju period od 1. jula 2026. do 31. augusta 2027. godine.

Poslodavci će o cijenama struje razgovarati i s Vladom FBiH

Tokom sastanka naglašeno je da Elektroprivreda BiH i privredni subjekti imaju zajednički interes za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i domaće ekonomije.

Elektroprivreda BiH ističe da mora osigurati pouzdano snabdijevanje, održivo poslovanje i očuvanje proizvodnih kapaciteta. Istovremeno, privrednicima je važno da troškovi električne energije ne ugroze proizvodnju, postojeća radna mjesta i buduće investicije.

Zbog otežanih okolnosti u kojima funkcioniše elektroenergetski sistem Federacije BiH, kao i zakonskih obaveza Elektroprivrede BiH prilikom formiranja cijena, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Obrtničke komore FBiH najavili su pokretanje inicijative za razgovore s Vladom FBiH.

U saopćenju Elektroprivrede BiH nisu navedeni konkretni iznosi ponuđenih cijena električne energije za 2027. godinu, niti je precizirano koliko se one razlikuju od cijena koje privrednici trenutno plaćaju.