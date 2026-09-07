Izgubili ste iPhone? Možete ga pronaći čak i kada je ugašen

Ako izgubite iPhone ili vam ga neko ukrade, uređaj nije nužno nemoguće pronaći čak ni kada ga neko isključi ili ostane bez internetske veze. Ključno je, međutim, da su odgovarajuće opcije uključene prije nego što telefon nestane.

Appleova funkcija Find My omogućava pronalazak izgubljenog uređaja, dok Find My network koristi mrežu drugih Appleovih uređaja u blizini kako bi pomogla u određivanju njegove lokacije čak i kada nije povezan na internet.

Apple navodi da se na podržanim iPhone uređajima lokacija preko Find My mreže može utvrditi do 24 sata nakon što je telefon isključen. U režimu rezervnog napajanja mogućnost pronalaska može trajati do pet sati.

Provjerite ove postavke

Na iPhoneu otvorite Settings – vaše ime – Find My – Find My iPhone i provjerite jesu li uključene opcije Find My iPhone, Find My network i Send Last Location.

Posljednja opcija omogućava telefonu da pošalje svoju lokaciju Appleu kada baterija postane veoma slaba.

Ako vam je telefon ukraden, preporučuje se da ga što prije označite kao izgubljen putem aplikacije Find My ili stranice iCloud.com/find. Lost Mode zaključava uređaj i omogućava da na ekranu ostavite poruku i kontakt broj za slučaj da ga neko pronađe.

Dodatnu zaštitu pruža i funkcija Stolen Device Protection, koja za određene osjetljive promjene zahtijeva Face ID ili Touch ID i može otežati lopovu preuzimanje kontrole nad uređajem i Apple računom.

Zbog toga Apple preporučuje da Find My ostane uključen. Ako je uređaj izgubljen ili ukraden, njegovo uklanjanje s Apple računa može onemogućiti neke sigurnosne funkcije koje pomažu u pronalasku i zaštiti podataka.