Greška koju skoro svi pravimo dok punimo telefon

Pametni telefoni danas su neizostavan dio svakodnevice. Koristimo ih za komunikaciju, posao, zabavu i informisanje, ali istovremeno mnogi nesvjesno prave greške koje mogu znatno skratiti vijek trajanja baterije. Upravo baterija predstavlja jednu od najosjetljivijih i najvažnijih komponenti svakog telefona, jer bez nje uređaj vrlo brzo gubi svoju osnovnu funkciju.

Pravilno punjenje telefona može značajno produžiti trajanje baterije i odgoditi potrebu za skupim popravkama ili zamjenom uređaja. Ipak, jedna navika posebno se izdvaja kao problematična, a to je punjenje telefona do 100 posto i ostavljanje na punjaču i nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Iako se mnogima čini logičnim da baterija uvijek bude puna, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rješenje. Litij-ionske baterije, kakve se koriste u savremenim pametnim telefonima, ne podnose dobro dugotrajno zadržavanje na maksimalnom kapacitetu, posebno ako su pritom izložene povišenoj temperaturi. Kada telefon ostane priključen na punjač nakon što dosegne 100 posto, dolazi do takozvanog efekta stalnog dopunjavanja, pri kojem se baterija neprestano blago puni i prazni. Taj proces stvara dodatnu toplinu i dugoročno opterećuje bateriju.

Zbog toga je ostavljanje telefona na punjaču tokom cijele noći navika koja može ubrzati starenje baterije. Iako moderni uređaji imaju ugrađene mehanizme zaštite od prekomjernog punjenja, oni ne mogu u potpunosti spriječiti sitne cikluse dopunjavanja koji se dešavaju tokom noći.

Stručnjaci savjetuju da se nivo napunjenosti baterije, kada god je moguće, održava između 20 i 80 posto. Taj raspon smatra se najpovoljnijim za dugoročno očuvanje njenog kapaciteta. U praksi to nije uvijek izvodljivo, ali čak i povremeno pridržavanje ovog pravila može imati pozitivan učinak.

Brzo punjenje, koje je danas standard kod većine pametnih telefona, često izaziva zabrinutost korisnika. Iako takav način punjenja stvara više topline, savremeni uređaji imaju sisteme za kontrolu temperature koji taj rizik svode na minimum. Povremena upotreba brzog punjenja ne bi trebala značajno utjecati na trajanje baterije, ali stalno oslanjanje na ovu opciju može ubrzati njen pad kapaciteta.

Na zdravlje baterije utiču i drugi faktori, poput izlaganja telefona ekstremnim temperaturama, prekomjerne svjetline ekrana ili stalnog korištenja funkcija koje nisu nužne. Također, potpuno pražnjenje baterije do nule može biti štetno ako se često ponavlja.

Bez obzira na pažljivo korištenje, baterije s vremenom prirodno gube kapacitet. Ako primijetite da telefon traži punjenje znatno češće nego ranije ili se brzo prazni, to može biti znak da se baterija bliži kraju svog životnog vijeka. Proizvođači uglavnom smatraju da je baterija istrošena kada njen kapacitet padne ispod 80 posto u odnosu na početno stanje, navodi Independent.