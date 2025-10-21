Nejavljanje na telefon postalo novi trend: Zašto se mlađi sve rjeđe javljaju na pozive

Nejavljanje na telefon postalo je jedan od najprimjetnijih društvenih trendova posljednjih godina. Iako su pozivi nekada bili glavni način komunikacije, danas mnogi, posebno mlađe generacije, izbjegavaju javiti se kada im neko zazvoni. Umjesto toga, biraju poruku, chat ili glasovnu notu.

Psiholozi i komunikolozi objašnjavaju da ovaj fenomen nije samo pitanje pristojnosti nego i promjene u načinu života. Generacija koja je odrasla s pametnim telefonima navikla je da komunicira u asinkronom ritmu, bez pritiska trenutnog odgovora. Telefonski poziv se, za mnoge, doživljava kao prekid u toku dana, nešto što zahtijeva potpunu pažnju i neposredan odgovor.

Mladi često ističu i osjećaj nelagode pri razgovoru uživo. Glasovna komunikacija, bez vremena da se razmisli o odgovoru, može izazvati stres i nesigurnost. U anketama koje su sproveli strani mediji, više od polovine ispitanih između 18 i 30 godina priznaje da osjeća tjeskobu kada telefon zazvoni, posebno ako broj nije poznat. Sa druge strane, sve češći neželjeni pozivi i marketinške kampanje doprinose oprezu. Brojni korisnici radije puste da poziv prođe, a potom pošalju poruku s pitanjem „Ko me zvao“.

Na taj način zadržavaju kontrolu nad vlastitom dostupnošću i vremenom. Stručnjaci smatraju da ovaj trend ima i pozitivne i negativne strane. S jedne strane, pokazuje kako ljudi u digitalnom dobu pokušavaju zaštititi svoj mir i granice privatnosti. S druge, može stvoriti jaz među generacijama i otežati međuljudsku komunikaciju, posebno u situacijama kada je hitan ili emotivan razgovor važniji od poruke. Zanimljivo je da se nejavljanje na telefon sve više prenosi i u poslovni svijet. Mladi radnici često prvo pošalju poruku ili e-mail umjesto da nazovu, dok poslodavci to ponekad tumače kao manjak inicijative.

No, prema savremenim trendovima komunikacije, i poslovna kultura se mijenja, poruka prije poziva („Jesi li slobodan da pričamo?“) postaje novo pravilo pristojnosti.

Fenomen nejavljanja na telefon, dakle, nije samo prolazna navika nego i odraz načina na koji tehnologija mijenja društvo. Dok starije generacije telefon vide kao alat za povezivanje, mlađe ga sve više doživljavaju kao izvor ometanja i stresa. Između praktičnosti poruke i neposrednosti razgovora, nova generacija bira tišinu i tipkanje umjesto javljanja.