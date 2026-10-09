Večeras u BKC Tuzla otvaranje izložbe „Bosno moja, zemljo majkovanska“

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla u petak, 9. oktobra 2026. godine, bit će otvorena izložba slika „Bosno moja, zemljo majkovanska“ bosanskohercegovačkog umjetnika Mehmeda Imamovića.

Riječ je o postavci inspirisanoj stihovima bijeljinskog pjesnika Jusufa Begića, koja kroz portrete ljudi iz sporta, kulture, umjetnosti i drugih oblasti donosi svojevrsnu priču o Bosni i Hercegovini, njenim ljudima, identitetu i pripadnosti.

Tuzlanskoj publici bit će predstavljeno 30 radova velikog formata, rađenih tehnikom akrila na platnu. Među njima su prepoznatljivi portreti bosanskohercegovačkih velikana, a dominiraju imena iz fudbala od Ivice Osima i Miroslava Ćire Blaževića do Sergeja Barbareza, ali i akademika, umjetnika te članova autorove porodice.

Svaki od portreta donosi zasebnu priču o ljudima koji su na različite načine ostavili trag u vremenu i prostoru kojem pripadaju.

Imamovićev slikarski rukopis posebno dolazi do izražaja na velikim formatima. Snažan kolorit, slojevitost te način na koji umjetnik gradi lice i karakter portretisanih ličnosti neke su od glavnih karakteristika radova koji će biti predstavljeni u BKC-u.

Posebnu vrijednost projekta predstavlja njegova humanitarna poruka. Sav prihod od prodaje Imamovićevih slika bit će usmjeren narodu Palestine.

Izložba „Bosno moja, zemljo majkovanska“ prethodno je predstavljena publici u Sarajevu i Lukavcu kao 17. samostalna izložbu Mehmeda Imamovića, a sada će priliku da ovu postavku vidi imati i tuzlanska publika.

Otvaranje izložbe zakazano je za petak, 9. oktobra, u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.