Predsjednički izbori u Srbiji bit će održani 27. decembra, a odluku o njihovom raspisivanju danas je saopćio predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić.

Čupić je pozvao građane da izađu na birališta, ističući značaj demokratskih institucija, javnih debata i visoke izlaznosti za legitimitet budućeg predsjednika države.

Studentska lista trebala bi uskoro objaviti ime svog predsjedničkog kandidata, što je ranije najavio zastupnik Ilija Srdanović.

Predsjednički izbori nakon Vučićeve ostavke

Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije 27. septembra, nekoliko mjeseci prije isteka mandata, kako bi se mogao kandidovati na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra.

Na tim izborima Studentska lista osvojila je 140 zastupničkih mandata, dok je lista Ujedinjena Srbija osvojila 103. Preostalih sedam mandata pripalo je predstavnicima pet manjinskih stranaka.

Rokovi za kandidature i izbornu kampanju

Predsjednički izbori u Srbiji, prema važećem zakonu, moraju biti održani najmanje 30, a najviše 60 dana od dana raspisivanja.

Prijedlozi kandidata podnose se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana prije glasanja.

Izborna kampanja počinje raspisivanjem izbora i traje do početka izborne šutnje, koja nastupa 48 sati prije dana glasanja. Tokom tog perioda zabranjeno je predstavljanje kandidata i njihovih programa putem medija i na javnim skupovima.