Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo je dio javnih konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u 27 osnovnih i 17 srednjih škola čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Riječ je o konkursima objavljenim 7. marta ove godine, a djelimično poništenje izvršeno je na osnovu prethodnih saglasnosti koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala 14. oktobra 2026. godine.

Poništenjem su obuhvaćene obrazovne ustanove u više gradova i općina Tuzlanskog kantona, među kojima je i 13 škola na području Tuzle.

Poništenje konkursa za imenovanje školskih odbora u osnovnim školama

Na području Tuzle poništenjem su obuhvaćene osnovne škole „Brčanska Malta“, „Husino“, „Kiseljak“, „Lipnica“ i „Tušanj“.

U Banovićima se odluka odnosi na škole „Banovići“, „Banovići Selo“, „Grivice“, „Seona“ i „Treštenica“, a u Čeliću na škole „Čelić“, „Vražići“ i „Humci“.

Na području Gračanice obuhvaćene su osnovne škole „Gornja Orahovica“, „Malešići“, „Miričina“, „Orahovica“ i Osnovna muzička škola Gračanica.

U Gradačcu se poništenje odnosi na škole „Ivan Goran Kovačić“ i „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, a u Kalesiji na osnovne škole „Kalesija“ i „Memići“.

Na području Lukavca obuhvaćene su škole „Lukavac Grad“, „Poljice“ i „Prokosovići“, u Srebreniku Osnovna škola „Rapatnica“, a u Živinicama Osnovna škola „Šerići“.

Kompletan dokument Ministarstva dostupan je OVDJE.

Imenovanje školskih odbora u srednjim školama

Kada je riječ o srednjim školama, na području Tuzle poništenje se odnosi na Gimnaziju „Meša Selimović“, Srednju ekonomsko-trgovinsku školu, Turističko-ugostiteljsku školu, Mješovitu srednju elektrotehničku školu, Mješovitu srednju građevinsko-geodetsku školu, Mješovitu srednju hemijsku školu, Mješovitu srednju mašinsku školu i Mješovitu srednju školu Tuzla.

Odlukom su obuhvaćene i mješovite srednje škole u Banovićima, Čeliću, Doboj Istoku, Gračanici, Sapni i Teočaku.

Na području Gradačca poništenje se odnosi na Gimnaziju „Mustafa Novalić“ i Mješovitu srednju školu „Hasan Kikić“, a u Lukavcu na Mješovitu srednju elektro-mašinsku školu.

Kompletan dokument za srednje škole dostupan je OVDJE.

U objavljenim dokumentima Ministarstva obrazovanja i nauke TK nisu precizirani razlozi djelimičnog poništenja konkursa niti termini raspisivanja novih konkursa.