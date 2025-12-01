Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV-a u Tuzli

Svjetski dan borbe protiv HIV-a obilježen je u Tuzli nizom aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti, rano otkrivanje infekcija i smanjenje stigme koja i dalje prati HIV pozitivne osobe. U fokusu ovogodišnje kampanje bila je poruka da je pravovremeno testiranje ključan korak u očuvanju zdravlja, te da HIV nije nešto što se „dešava drugima“, nego infekcija koju svako može izbjeći ili uspješno kontrolisati ukoliko se na vrijeme otkrije.

U organizaciji Klinike za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, uz podršku udruženja Partnerstvo za zdravlje, studentske organizacije BOHEMSA i učenika Srednje medicinske škole Tuzla, građanima je omogućeno besplatno, anonimno i brzo testiranje na HIV, hepatitis B i C, kao i sifilis. Paralelno su se provodila mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, što je doprinijelo dodatnoj edukaciji o važnosti očuvanja općeg zdravlja.

Centralna aktivnost održana je u Tržnom centru Tuzlanka, gdje je već u prvim satima zabilježen veći odziv nego prethodnih godina. Svi testovi rađeni su iz kapilarne krvi, a rezultati su bili dostupni u kratkom roku. Savjetovalište Klinike za zarazne bolesti ovaj dan radilo je produženo, puna 24 sata, kako bi što više ljudi imalo priliku provjeriti svoj status.

Zdravstveni radnici upozoravaju na pad interesovanja za testiranje

Uprkos naporima zdravstvenih radnika, primjetan je pad broja testiranih u postpandemijskom periodu. Stručnjaci upozoravaju da to može značiti da stvarni broj HIV pozitivnih u populaciji nije u potpunosti vidljiv, posebno jer se infekcija često odvija bez simptoma u ranim fazama. U Tuzli su ove godine potvrđena dva nova slučaja, dok je na nivou BiH registrovano ukupno 38 novih HIV pozitivnih osoba. U UKC-u Tuzla trenutno se terapijski prati isti broj pacijenata.

Ljekari naglašavaju da je stigma i dalje jedan od najvećih izazova, jer mnogi izbjegavaju testiranje zbog straha, neinformisanosti ili predrasuda. Upravo zato zdravstveni radnici pozivaju sve građane, posebno osobe koje smatraju da su bile izložene bilo kakvom riziku, da se testiraju i preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem. Testiranje je brzo, jednostavno i bez ličnih podataka, a rana dijagnostika omogućava terapiju koja danas osigurava kvalitetan i dug život.

Uloga studenata i medicinskih škola u promociji javnog zdravlja

U obilježavanje su se uključili i studenti Medicinskog fakulteta, koji su tokom akcije pružali savjetovanje i obavljali dio testiranja. Za njih je, kako ističu, ovo iskustvo važno ne samo zbog zdravstvene prakse, nego i zbog građenja povjerenja s građanima i jačanja svijesti o javnom zdravlju.

Podršku su dali i učenici trećeg i četvrtog razreda Srednje medicinske škole Tuzla. Učestvovali su u mjerenju krvnog pritiska i šećera u krvi, a ovakve akcije smatraju značajnim dijelom svog obrazovanja, jer se već tokom školovanja uključuju u rad zdravstvenih ustanova.

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv HIV-a još jednom je pokazalo koliko je važna kombinacija edukacije, dostupnog testiranja i zajedničkog angažmana zdravstvenih radnika, studenata i obrazovnih institucija. Poznavanje vlastitog statusa ostaje prvi korak prema prevenciji i liječenju, a briga o zdravlju počinje odgovornom odlukom svakog pojedinca.