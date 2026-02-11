Potpisan protokol za postupanje sa učenicima oboljelim od dijabetesa

Protokol o postupanju u školi sa učenicima oboljelim od dijabetesa tipa 1 u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona potpisan je s ciljem da djeci bude osigurano sigurnije i podržavajuće školsko okruženje, bez predrasuda i nerazumijevanja, uz jasne smjernice za nastavnike kako reagovati u kriznim zdravstvenim situacijama.

Dokument je nastao kroz zajednički projekat Udruženja Novi horizonti, Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Ministarstva zdravstva TK i Zavoda za javno zdravstvo TK. Nova verzija protokola prati savremeni razvoj terapije i tehnologije, obuhvata upotrebu inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, te donosi precizne upute za postupanje u školskom prostoru.

„Pa mi već nekih šest godina radimo na provedbi projekta Stop diskriminaciju oboljelih od dijabetesa, znači pričamo o dijabetesu u osnovnim i srednjim školama, edukujemo prosvjetne radnike, trudimo se da predstavimo u našoj zajednici dijabetes i da svi budu što bolje upoznati sa dijabetesom jer je bilo jako puno predrasuda kada se radi o dijabetesu. Bila je situacija da se dijabetes smatra zaraznom bolešću.“ istakla je Indira Bektić, predsjednica Udruženja „Novi horizonti“ Tuzla.

Zbog ranijih zabluda i nedovoljne informisanosti školskog osoblja pokrenuta je izrada ažuriranog dokumenta koji školama treba služiti kao praktičan vodič za svakodnevni rad sa djecom koja imaju dijabetes tipa 1, posebno u situacijama kada je potrebna brza i pravilna reakcija.

„Mi na ovaj način upoznaćemo jednu kariku koja je veoma bitna u lancu života ove djece, a to su nastavnici, tj. prosvjetni radnici, tako da ovaj protokol će na nekakav način približiti ovu bolest koja je veoma česta.“ istakla je Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva TK.

Edukacije koje prate primjenu protokola usmjerene su na konkretne situacije u učionici, od prepoznavanja simptoma hipoglikemije i hiperglikemije do pravovremene reakcije nastavnika, ali i na razumijevanje svakodnevnih potreba učenika tokom nastave.

„U nekim školama nastavnici nemaju razumijevanja kada senzori pište, kada učenik treba da jede, kada dođe do hipoglikemije, znači mora uzeti hranu odmah, ne može čekati odmor, ali sa svim ovim edukacijama i sa rješavanjem tog problema kroz institucije sistema, čemu ja stalno govorim da je najbolje rješavanje svih problema kroz institucije sistema, ja mislim da do takvih situacija više neće dolaziti.“ dodaje je Bektić.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK naglašeno je da škole imaju obavezu osigurati bezbjedne uslove za svu djecu, uključujući učenike sa hroničnim oboljenjima, te da protokol predstavlja i dodatnu podršku nastavnom osoblju.

„Veoma važno je da naglasimo da su škole, da je obrazovni sistem posvećen obezbjeđivanju sigurnog okruženja za učenike, što naravno uključuje i djecu oboljelu od dijabetesa. Kao i u ranijim slučajevima, ovaj protokol, kao i raniji protokoli koji smo donosili za druga oboljenja, on ima za cilj da zaštiti učenike u toku nastavnog procesa, ali ujedno da pomogne i nastavnicima.“ istakao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Stručnu podršku u izradi i primjeni dokumenta dao je i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, koji dijabetes prepoznaje kao značajan javnozdravstveni izazov i među djecom i među odraslima.

„Sa aspekta Zavoda za javno zdravstvo. Ja moram reći da se Zavod generalno bavi uglavnom promocijom i prevencijom u okviru svojih djelatnosti, tako da je ovaj protokol svakako nešto što je značajno, u kome Zavod kao partner sa ostalim institucijama učestvuje. Mi imamo generalno problem diabetes mellitusa na području kantona što se tiče opće populacije, jedno od vodećih oboljenja. Nažalost, kao što smo vidjeli, i kada su djeca u pitanju.“ istakla je dr. Majda Sarihodžić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK.

Zvaničan registar djece oboljele od dijabetesa tipa 1 u Tuzlanskom kantonu još nije uspostavljen, ali prema podacima Udruženja Novi horizonti trenutno je evidentirano oko 200 članova, što dodatno ukazuje na potrebu sistemskog pristupa i formiranje baze oboljelih.