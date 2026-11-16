Smrtnost dojenčadi u FBiH zabilježila je zabrinjavajući skok u septembru 2026. godine, kada je evidentirano 17 smrtnih slučajeva djece mlađe od godinu dana. U istom mjesecu prošle godine zabilježeno je pet takvih slučajeva, što znači da je ovogodišnji broj više nego utrostručen. Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju i da je septembar bio mjesec s najvećim brojem umrle dojenčadi od početka godine.

Prema statističkim podacima broj umrle dojenčadi u septembru bio je za 12 veći nego u istom mjesecu 2025. godine. To predstavlja povećanje od 240 posto.

Riječ je o djeci koja su umrla prije navršene prve godine života, što znači da podaci ne obuhvataju isključivo novorođenčad, nego i starije bebe.

Smrtnost dojenčadi u FBiH: Septembar se izdvaja od ostalih mjeseci

Pregled podataka za prvih devet mjeseci 2026. godine pokazuje da je broj smrtnih slučajeva među dojenčadi uglavnom bio znatno niži od septembarskog.

U januaru su evidentirana tri slučaja, u februaru šest, a u martu ponovo tri. Tokom aprila broj je porastao na deset, dok je od maja do augusta svakog mjeseca registrovano po osam smrtnih slučajeva.

Septembar se izdvaja sa 17 slučajeva, što je više nego dvostruko u odnosu na august. To je ujedno najveći mjesečni broj zabilježen tokom prvih devet mjeseci ove godine.

Poređenje s cijelom 2025. godinom dodatno pokazuje koliko septembarski podatak odstupa. Prošle godine najviše smrti dojenčadi evidentirano je u decembru, kada ih je bilo 13, dok je u oktobru zabilježeno 12 slučajeva.

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U Tuzlanskom kantonu tri slučaja, najviše u Zeničko-dobojskom

Od ukupno 17 slučajeva evidentiranih u septembru, tri se odnose na Tuzlanski kanton. U istom mjesecu prošle godine na području TK zabilježen je jedan smrtni slučaj dojenčeta.

Najviše slučajeva u septembru ove godine evidentirano je u Zeničko-dobojskom kantonu, ukupno pet. U Kantonu Sarajevo zabilježena su četiri, a u Tuzlanskom tri slučaja.

Po dva slučaja evidentirana su u Unsko-sanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dok je jedan zabilježen u Zapadnohercegovačkom kantonu.

U preostala četiri kantona tokom septembra nije evidentiran nijedan smrtni slučaj dojenčeta.

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Za devet mjeseci umrlo 71 dojenče, prošle godine 66

Iako je septembarski rast izrazit, podaci za duži period pokazuju znatno manju razliku.

Od januara do kraja septembra 2026. godine u Federaciji BiH evidentiran je ukupno 71 smrtni slučaj dojenčeta. U istom periodu 2025. godine zabilježeno je 66 slučajeva.

To znači da je tokom prvih devet mjeseci ove godine evidentirano pet smrtnih slučajeva više nego lani, odnosno povećanje od približno 7,6 posto.

Istovremeno, broj živorođene djece u Federaciji BiH povećan je sa 10.967 na 11.691. Kada se broj umrle dojenčadi uporedi s brojem živorođenih u istom devetomjesečnom periodu, dobije se približno šest smrtnih slučajeva na 1.000 živorođenih u obje godine.

Zbog toga septembarski skok, iako zabrinjavajući, sam po sebi nije dovoljan da bi se zaključilo da se smrtnost dojenčadi dugoročno naglo povećava.

Šta statistika govori, a šta još nije poznato?

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju koliko je djece mlađe od godinu dana umrlo, ali ne otkrivaju uzroke smrti niti okolnosti pojedinačnih slučajeva.

Iz ovih brojki nije moguće utvrditi jesu li smrtni slučajevi povezani s prijevremenim porođajima, urođenim zdravstvenim problemima, komplikacijama nakon rođenja ili drugim uzrocima.

Za takvu analizu potrebni su detaljniji zdravstveni podaci, uključujući dob djece u trenutku smrti, medicinske uzroke i okolnosti liječenja.

Federalni zavod za statistiku objavljuje ove podatke kao prve rezultate, prema mjesecu registracije događaja. Zato se iz mjesečnih podataka ne može zaključiti da su svi slučajevi nastupili upravo tokom septembra niti da postoji zajednički uzrok njihovog povećanja.