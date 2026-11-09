Objavljena konačna rang lista za subvencije vrtića u TK

Adin Jusufović
Obdanište, vrtić
Foto: RTV Slon/ Obdanište

Konačna rang lista za subvencije vrtića u TK je objavljena, a pravo na subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruje 457 korisnika koji su uvršteni na listu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Za roditelje koji se nalaze na spisku zakazano je potpisivanje ugovora u četvrtak, 12. novembra, u Tuzli.

Potpisivanje će biti organizovano u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje 3, s početkom u 14 sati.

Korisnici su prilikom potpisivanja ugovora obavezni dati na uvid ličnu kartu.

Konačna rang lista za subvencije vrtića u TK obuhvata 457 korisnika

Listu je utvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, na osnovu Programa subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama.

Rangiranje je provedeno prema kriterijima koji uključuju visinu mjesečne naknade koju roditelji plaćaju predškolskoj ustanovi, primanja domaćinstva i broj djece koja koriste usluge predškolskog odgoja i obrazovanja.

Na objavljenoj listi nalaze se korisnici čija djeca pohađaju predškolske ustanove u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Kalesiji i drugim sredinama Tuzlanskog kantona.

Najveći broj bodova ostvaren na listi iznosi 110, a konačna rang lista zaključena je rednim brojem 457.

Gdje roditelji mogu provjeriti rezultate?

Roditelji i drugi korisnici subvencija mogu provjeriti svoje ime, naziv predškolske ustanove i ostvareni broj bodova u zvaničnom dokumentu Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Pogledajte konačnu rang listu korisnika subvencija za vrtiće u TK

Iz Ministarstva podsjećaju da je potpisivanje ugovora zakazano za četvrtak, 12. novembra, u 14 sati, u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, uz obavezno predočenje lične karte.

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