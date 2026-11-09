Štrajk upozorenja u školama TK: Sindikati najavljuju proteste i mogući generalni štrajk

Za mnoge prosvjetne radnike odlazak na posao podrazumijeva svakodnevna putovanja, a nerijetko i rad u nekoliko škola kako bi ispunili nastavnu normu.

Troškove goriva već mjesecima pokrivaju iz vlastitog džepa, jer im, kako tvrde, naknade za prevoz nisu isplaćene. Nezadovoljni zbog takve situacije, nastavnici i profesori odlučili su upozoriti nadležne jednosatnom obustavom nastave.

Koliko je problem ozbiljan, najbolje pokazuje primjer nastavnika koji zbog rada u više škola ne mogu koristiti javni prevoz. Profesor Kenan Brigić iz Elektromašinske škole Lukavac ističe da je upravo neisplaćivanje naknada dodatno pogoršalo ionako težak materijalni položaj prosvjetnih radnika.

„Radnici, da bi skupili normu, rade većinom u više škola i nemoguće je da putuju javnim prevozom kako bi mogli stizati na časove, ispuniti svoje radne obaveze. Kad putuju vlastitim automobilom, prema ovim cijenama goriva, radnici potroše do polovine svoje plate“, kazao je Kenan Brigić, predsjednik sindikalne organizacije Elektromašinske škole Lukavac.

Iako su predstavnici Vlade TK već održali sastanke s prevoznicima, dogovor još nije postignut. Iz sindikata navode da nadležni ne osporavaju pravo radnika na naknadu, ali još nisu dobili konkretan odgovor kada mogu očekivati svoj novac.

„U petak je Vlada već imala sastanak i sa javnim prevoznikom i oni su imali unutar Vlade sastanak. Vidjeli ste i saopštenje za javnost. Za danas imamo samo nezvanične informacije da će ponovo da se sastanu, da vide, tragamo za rješenjem. Realno, ni Vlada se ne protivi oko te isplate. Međutim, imamo tehničkih i nekih administrativno-pravnih problema oko cjenovnika koji treba da se donese”, pojasnio je Sumedin Kulović, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK.

Jednosatni štrajk upozorenja neće biti nastavljen sutra, ali to ne znači i kraj sindikalnih aktivnosti.

„Naši su koraci, dakle, sljedeći. Mi smo imali prvo pres-konferenciju, saopštenje za javnost, danas je štrajk upozorenja. Po tom nekom hodogramu sljedeći su protesti i onda zadnja ona opcija koju niko ne bi želio da ima, a to je generalni štrajk”, dodao je Kulović.

U slučaju generalnog štrajka posljedice bi bile znatno ozbiljnije, jer učenici tada ne bi dolazili na nastavu. Danas su, uprkos jednosatnoj obustavi nastavnog procesa, ostali u školama s nastavnicima. Sindikati poručuju da čekaju konkretno rješenje problema koji traje mjesecima, dok će odluku o eventualnim protestima donijeti nakon sjednica svojih organa.