Čomić: Prosvjetni radnici su potcijenjeni, a mladi bježe od nastavničkog poziva

Položaj prosvjetnih radnika u Bosni i Hercegovini godinama se urušava, a nezadovoljstvo raste zbog sve većeg broja obaveza, loših uslova rada i osjećaja da su manje cijenjeni u društvu, izjavila je za Fenu predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Edina Čomić.

Kako ističe, prosvjetni radnici sve teže uspijevaju da se posvete onome što je suština njihovog posla – pedagoškom radu.

„Opterećeni su administracijom i reformama, imaju sve manje vremena koje mogu posvetiti istinskom pedagoškom radu. Istovremeno je sve više drugih dodatnih poslova za koje nisu plaćeni, a plate su jako skromne. Povećanja su takva da ih inflacija pojede i prije nego što stupe na snagu,“ kazala je Čomić.

Dodaje da prosvjetni radnici ne osjećaju da ih društvo dovoljno cijeni, što se direktno odražava i na manjak interesa mladih za nastavničke fakultete.

„Skromne plate i nepovoljni uslovi za rad itekako utječu na percepciju mladih ljudi koji sve manje upisuju nastavničke fakultete,“ navodi Čomić.

Nedostatak nastavnog kadra, prema njenim riječima, najizraženiji je u predmetima poput matematike, fizike, geografije i informatike.

„Problem koji će tek doći na naplatu jeste što fakulteti upisuju studente bez prijemnih ispita da bi opstali. Upisuju bilo koga ko se prijavi, a za nekoliko godina nastavni kadar neće biti kvalitetan jer su kriteriji polaganja sniženi,“ upozorava predsjednica Sindikata.

Naglašava da sindikalna borba nije samo pitanje materijalnog položaja, već i šira društvena odgovornost.

„Jednostavno, da nije sindikata i da mi ne tražimo poboljšanja, vjerovatno se niko ne bi sjetio ni da nam ih da,“ poručuje Čomić.

Na pitanje koliko je danas izazovno predavati djeci u doba tehnologije i umjetne inteligencije, kaže da je riječ o „dodatnoj borbi za pažnju“.

„Nastavnici se ne mogu sami izboriti s tim problemom. Potrebna je sistemska potpora, uključivanje roditelja i cijelog društva da spriječimo ovisnost o tehnologiji koja sve više uzima maha,“ ističe ona.

U povodu Svjetskog dana učitelja, Čomić je svim prosvjetnim radnicima uputila čestitku i poruku ohrabrenja.

„Oni koji vole svoj poziv sigurno će ga obavljati odgovorno jer su ga izabrali zato što su ga voljeli, a ne zbog bogatstva. Neka se trude i kroz sindikat bore za ostvarenje svojih prava,“ poručila je predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Edina Čomić.