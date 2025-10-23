U Tuzli radionica „Zdravo!“ za nastavnike i učitelje osnovnih škola

Ali Huremović
U Tuzli će 28. oktobra biti održana edukativna radionica programa „Zdravo!“, koji je dio globalne inicijative Nestle for Healthier Kids. Radionica je namijenjena učiteljima i nastavnicima osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona, a cilj je unaprijediti znanja i alate kojima mogu pomoći djeci da usvoje zdrave prehrambene navike.

Program „Zdravo!“ promoviše zdrav način života među djecom školskog uzrasta kroz edukaciju, igru i praktične zadatke. Nakon završetka ciklusa edukacija, škole će imati priliku pokazati stečeno znanje kroz takmičenje, a najuspješnije škole dobiće novčane vaučere koji se mogu iskoristiti za nabavku školske opreme i nastavnih materijala.

Ovaj program već godinama doprinosi stvaranju zdravijih školskih zajednica širom Bosne i Hercegovine, potičući djecu da od najranije dobi razvijaju svijest o važnosti uravnotežene ishrane i aktivnog načina života.

