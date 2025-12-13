Program Zdravo! okupio 180 prosvjetnih radnika iz 90 škola na edukacijama o pravilnoj ishrani djece

Edukativne radionice programa Zdravo!, namijenjene učiteljima i nastavnicima osnovnih škola i posvećene promociji pravilne i uravnotežene ishrane djece, održane su od oktobra do decembra u Bihaću, Tuzli, Bijeljini i Mostaru. Pored toga, organizirana je i online radionica za sve prosvjetne radnike iz cijele Bosne i Hercegovine. Ukupno je realizirano 14 sati edukacije, a aktivnosti su okupile više od 180 učitelja i nastavnika iz oko 90 osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine.

Radionice su vodile iskusne nutricionistkinje iz Udruženja za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini, uz stručnu podršku Koraljke Novine-Brkić, regionalne nutricionistkinje kompanije Nestlé.

„Veliki odziv na edukacije potvrđuje da obrazovni radnici prepoznaju važnost ove teme i žele biti dio pozitivnih promjena. Oduševljeni smo energijom i predanošću učitelja i nastavnika koji su izdvojili vrijeme da unaprijede svoja znanja o zdravoj ishrani djece. Njihova posvećenost pokazuje koliko im je važno da djeca rastu zdravo i da zajedno gradimo zdraviju budućnost“, izjavila je Koraljka Novina-Brkić.

Predsjednica Udruženja za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini, prof. dr. Irzada Taljić, istakla je da su i ovogodišnje aktivnosti potvrdile koliko je važno ulagati u edukaciju onih koji svakodnevno rade s djecom.

„Ove radionice još jednom su pokazale koliko učitelji i nastavnici imaju značajnu ulogu u oblikovanju zdravih navika od najranije dobi. Njihova otvorenost, aktivno učešće i spremnost da unaprijede svoje kompetencije daju nam dodatni podstrek da nastavimo razvijati programe koji donose stvarne promjene u školskim zajednicama“ rekla je prof. dr. Irzada Taljić.

Stečeno znanje učitelji i nastavnici sada prenose učenicima, dok škole imaju priliku učestvovati u takmičenju i osvojiti vrijedne nagrade. Stručni žiri, sastavljen od nutricionista Udruženja za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini i predstavnika kompanije Nestlé, ocjenjivat će školske aktivnosti prema jasno definiranim kriterijima, s posebnim fokusom na kvalitet i kreativnost u promociji pravilne ishrane. Najuspješnije škole bit će nagrađene vaučerima za kupovinu školske opreme.

Program Zdravo!, koji je dio globalne inicijative Nestlé for Healthier Kids, više od 15 godina uspješno djeluje u Bosni i Hercegovini, promovišući pravilnu ishranu i zdrave životne navike među osnovnoškolcima te stvarajući temelje za zdravije generacije.