Sindikat prosvjetnih radnika u Sarajevu organizirao “Šetnju za bolje obrazovanje”

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i kulture Bosne i Hercegovine (SSVOONKBiH), Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, danas je povodom 5. oktobra – Međunarodnog dana učitelja – organizovao simboličnu „Šetnju za bolje obrazovanje“ Vilsonovim šetalištem, od Treće gimnazije do platoa kod Zemaljskog muzeja.

Kako su istakli iz Sindikata, cilj šetnje je skretanje pažnje javnosti na stanje u obrazovnom sistemu Kantona Sarajevo, koji je, prema njihovim ocjenama, značajno oslabljen nizom reformi koje je provodilo nadležno Ministarstvo odgoja i obrazovanja.

„Želimo vjerovati da je nadležno Ministarstvo imalo najbolje namjere u reformskim procesima koje je provodilo (i još uvijek provodi), ali su načini kako je to rađeno, kao i efekti u mnogim segmentima, značajno ili umanjili kvalitet obrazovanja ili nisu dali očekivane rezultate“, navedeno je u saopćenju Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i kulture BiH.

U Sindikatu podsjećaju da su godinama pokušavali konstruktivnim prijedlozima, sugestijama i dijalogom s Vladom Kantona Sarajevo i nadležnim Ministarstvom pomoći da se reformski procesi usmjere u pravom smjeru.

„Na žalost svih nas, prevashodno učenika i njihovih roditelja, ali i nastavnika i cjelokupne zajednice – nadležni su ignorisali riječ struke i provodili reformu(e) onako kako to vidimo danas“, naveli su iz Sindikata.

Prema njihovim riječima, brojni problemi nastali su nakon donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, te pratećih pravilnika.

„U ovom trenutku, i dalje svjedočimo brojnim problemima koje su novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i njegovi prateći podzakonski akti i pravilnici donijeli. Pitamo, da li je novi Zakon donio smanjenje nasilja u školama? Nije! Da li je sigurnost u školama bolja? Nije! Da li je dugo najavljivana i skoro deset godina pripremana kurikularna reforma dala efekte koji su tako pompezno najavljivani? Nije i neće, jer je način na koji je provedena potpuno obesmislio samu suštinu ove reforme! Ovdje bi bilo zanimljivo pitati Ministarstvo koliko je to sve koštalo i ko je to platio“, navode iz Sindikata.

Posebno su kritikovali namjeru Ministarstva da, kako su istakli, „proces zbrinjavanja radnika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba nelegalno prepusti mašini – softwareu, u budućnosti možda i vještačkoj inteligenciji“.

„Pilotiranje tog procesa je pokazalo da software nije radio kako treba, pa su, sasvim je očito, nadležni u Ministarstvu odlučili da, mimo nadležne Komisije, sami raspoređuju radnike bez ikakvog racionalnog kriterija, što je izazvalo val nezadovoljstva, nesigurnosti i zabrinutosti kod radnika, ali i osoba koje čekaju konkurse. Javnost mora znati da konkursa nema zbog neorganizovanosti nadležnog ministarstva u vezi sa ovim pilotiranjem“, naveli su iz Sindikata.

Zbog ovakvog postupanja, Sindikat je, kako su naveli, podnio krivičnu prijavu protiv ministrice i NN osoba zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

„Sve navedeno, kao i brojni drugi problemi, razlog su što ovogodišnji praznik nastavnika obilježavamo svojevrsnom protestnom šetnjom“, zaključili su iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i kulture BiH.