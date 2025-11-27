Minimalna plata u FBiH mogla bi skočiti na 1.600 KM prema novom prijedlogu sindikata

Troškovi života rastu iz dana u dan, a minimalne plate u Federaciji BiH mogle bi uskoro doživjeti najveće povećanje do sada prema novom prijedlogu Saveza samostalnih sindikata BiH koji predviđa da osnovna plata za radnike s osnovnom školom poraste sa 1.000 na 1.200 KM, dok bi zaposleni sa srednjom školom imali 1.400 KM, a radnici s visokom stručnom spremom mogli dostići iznos od 1.600 KM.

Predsjednik Sindikata Samir Kurtović objašnjava da se traži pravednije razdvajanje zarada kako bi visina plate konačno pratila nivo odgovornosti i složenosti posla te podsjeća da su dosadašnji modeli izjednačavali sve radnike minimalcem, čime su oni sa zahtjevnijim radnim mjestima bili u neravnopravnom položaju.

Predsjednik Ekonomsko socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić smatra da se povećanje mora posmatrati kroz realne troškove života i očekivanja radnika, dok će se na narednoj sjednici Vijeća pokušati pronaći model koji će istovremeno biti prihvatljiv i radnicima i poslodavcima.

Ukoliko prijedlog dobije podršku, veći broj zaposlenih mogao bi do kraja godine osjetiti vidljiv rast primanja koji bi u mnogim domaćinstvima donio makar malo finansijskog predaha.