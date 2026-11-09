Barbarez pred Švedsku: Želimo pobjedu

Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, poručio je danas da Zmajevi u predstojeće utakmice Lige nacija ulaze s velikim samopouzdanjem i jasnim ciljem.

Bh. reprezentacija u subotu gostuje Švedskoj, a tri dana kasnije dočekuje Rumuniju, dok selektor ističe da njegova ekipa želi pobjedu već u prvom susretu.

Na konferenciji za medije održanoj u Sarajevu Barbarez je naglasio da je zadovoljan formom reprezentativaca i njihovim nastupima u klubovima. Posebno ga raduje činjenica da je većina igrača stekla kontinuitet nastupa, što bi moglo biti važno u završnici grupne faze takmičenja.

„Ako sada nemamo samopouzdanja, kad ćemo ga imati. Zadovoljan sam kako smo reagovali u ove četiri utakmice i formom igrača. Polako se ispunjava moja želja da nam svi igrači budu standardni u klubovima“, kazao je Barbarez.

Reprezentativci se danas okupljaju u Sarajevu, a do odlaska u Stockholm trenirat će na stadionima Grbavica i Koševo.

Barbarez ne želi kalkulacije: U Švedsku idemo po pobjedu

Bosna i Hercegovina trenutno zauzima drugo mjesto u grupi 4 Lige B s osam bodova, dva manje od vodeće Švedske. Poljska ima četiri boda, dok je Rumunija bez osvojenih bodova.

Jedna pobjeda u preostala dva kola osigurala bi Zmajevima najmanje drugo mjesto i nastup u baražu za Ligu A u martu 2027. godine. Ukoliko savladaju oba protivnika, bh. fudbaleri osvojili bi prvo mjesto i izborili direktan plasman u najviši rang takmičenja.

Barbarez je istakao da ne želi unaprijed razmišljati o mogućim kombinacijama rezultata.

„Kalkulacijama se ne želim baviti. Naš minimalni cilj je drugo mjesto, zbog drugog šešira na žrijebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a u Švedsku idemo da pokušamo pobijediti“, poručio je selektor.

Govoreći o napretku reprezentacije, naglasio je da je zadovoljan trenutnim odnosom snaga i načinom na koji njegova ekipa igra.

„Trenutno postoji četiri-pet reprezentacija s kojima ne bih volio igrati, sve ostalo dolazi u obzir“, rekao je Barbarez.

Dedić se vraća, Muharemović propušta Švedsku

Selektor je govorio i o kadrovskim problemima uoči gostovanja Švedskoj.

Nikola Vasilj zbog povrede nije bio u konkurenciji za ovo okupljanje, dok se Martin Zlomislić vratio treninzima nakon pauze. Barbarez je istakao da su Salko Hamzić i Mladen Jurkas u dobroj formi i da stručni štab ima povjerenje u njih.

U odbrani neće biti Tarika Muharemovića, koji zbog žutih kartona mora propustiti utakmicu sa Švedskom. Selektor, međutim, smatra da ekipa ima dovoljno mogućnosti da nadoknadi njegov izostanak.

Povratak Amara Dedića predstavlja dodatno pojačanje na desnoj strani terena.

„Dedić je ušao u odličan ritam. Znamo šta nam znači, velika je opcija za nas na desnoj strani, iako smo i s Memićem bili itekako zadovoljni“, kazao je Barbarez.

Švedska jača za povratnike, Barbarez očekuje zahtjevnu utakmicu

Švedska će u predstojećem susretu moći računati na nekoliko važnih fudbalera, među kojima su Alexander Isak, Anthony Elanga i Dejan Kulusevski.

Barbarez je naglasio da je riječ o kvalitetnoj reprezentaciji protiv koje će biti potrebna maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta.

Podsjetio je i na prethodni međusobni susret u Zenici, u kojem su Zmajevi pokazali da se mogu ravnopravno nositi sa Šveđanima.

Selektor je govorio i o Mateju Deketu, kojem je upućen poziv za novembarsko okupljanje. Istakao je da stručni štab duže vrijeme prati njegove nastupe i da će mogućnost debija zavisiti od onoga što pokaže na treninzima.

Barbarez očekuje i značajnu podršku bh. navijača u Stockholmu, posebno zbog velikog broja građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u skandinavskim zemljama.

Utakmica Švedska protiv Bosne i Hercegovine igra se u subotu, 14. novembra, dok je susret protiv Rumunije zakazan za utorak, 17. novembra, na stadionu Bilino polje u Zenici.