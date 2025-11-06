Radnici JP „RAD“ Lukavac obustavili rad

RTV SLON

Radnici Javnog preduzeća „RAD“ Lukavac jutros su obustavili rad u znak protesta zbog neisplaćenog toplog obroka i troškova prevoza. Upozorili su da će, ukoliko plate ne budu isplaćene do 20. novembra, stupiti u generalni štrajk.

Kako navode, već duže vrijeme trpe posljedice lošeg finansijskog stanja preduzeća, ali ističu da ne žele biti žrtve problema za koje nisu odgovorni. Njihovi zahtjevi, kažu, odnose se isključivo na osnovna radnička prava koja im pripadaju po zakonu.

Podršku radnicima uputilo je i Udruženje poslodavaca Lukavac, koje je u saopštenju navelo da je borba radnika za njihova prava opravdana i legitimna. Poslodavci smatraju da su uposlenici JP „RAD“ taoci dugogodišnje neodgovorne politike i lošeg upravljanja preduzećem.

Udruženje je istaklo da JP „RAD“ ima značajnu ulogu u funkcionisanju grada, ali da je preduzeće, zbog stranačkih zapošljavanja, netransparentnosti i neracionalnog poslovanja, dovedeno u finansijski kolaps.

„Pozivamo Gradsku upravu, Nadzorni odbor i Upravu preduzeća da hitno poduzmu mjere za isplatu dugovanja prema radnicima, uspostave realan sistem naplate, racionalizuju broj zaposlenih u administraciji i osiguraju transparentnost u radu“, poručili su iz Udruženja poslodavaca Lukavac.

Dodaju da ostaju otvoreni za dijalog i saradnju kako bi se JP „RAD“ stabilizovalo i postalo odgovorno komunalno preduzeće koje će radnicima obezbijediti sigurnost, a građanima i privredi kvalitetnu i pouzdanu uslugu.

