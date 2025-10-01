Radnici GIKIL-a danas su održali štrajk upozorenja, a za sutra najavljuju početak generalnog štrajka. Ističu da im još nije isplaćena plata i topli obrok za august, dok uplata doprinosa kasni još od marta. Sindikat upozorava da kompanija gomila gubitke i dugove veće od 430 miliona maraka, zbog čega traže hitno djelovanje. O ovim problemima razgovarali su i na sastanku u zgradi Vlade Federacije BiH sa premijerom Nerminom Nikšićem i resornim ministrom Vedranom Lakićem, koji su obećali da će se aktivno uključiti u rješavanje situacije.

„Oni su nama rekli da nije u njihovoj nadležnosti Koksara, ali će dati sve napore da stupe u kontakt sa tuzlanskom Vladom da rješavaju ovaj problem. Mi zahtijevamo od uprave da se obrate radnicima i da kažu istinu, ma kakva ona bila. Daćemo im jasnu poruku da mi odustati nećemo sve dok nam ne isplate ono što su naši zahtjevi, a to jeste isplata plate i toplog obroka za august i doprinosa“, poručio je Ermin Halilović, predsjednik Sindikata radnika GIKIL-a Lukavac.

Podršku radnicima dala je i Ilvana Smajlović, predsjednica Sindikata hemije i nemetala FBiH, koja je naglasila da vjeruje u mogućnost rješenja.

„Ja smatram da postoji mogućnost da se ovo riješi na dobro, ali evo jučer smo dobili obećanje premijera da će pokušati da arbitrira u tim situacijama i da postoji mogućnost da uđe strateški partner. Sutra je 2. oktobar, Dan oslobođenja Tuzle i premijer i ministar će doći u Tuzlu“, kazala je Smajlović.

Štrajk GIKIL-a pokazuje ozbiljnost problema s kojima se suočavaju radnici i menadžment, a sindikati poručuju da će ustrajati u svojim zahtjevima sve dok ne bude pronađeno rješenje.