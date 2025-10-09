Pokrenut prethodni stečajni postupak nad lukavačkom Koksarom

Općinski sud u Tuzli donio je rješenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka nad lukavačkom Koksarom, ranijeg naziva GIKIL, zbog utvrđenih finansijskih poteškoća i prijeteće platežne nesposobnosti. Sud je za privremenog stečajnog upravnika imenovao Almira Bajrića iz Tuzle, koji će u roku od 30 dana dostaviti izvještaj o poslovanju i mogućnostima nastavka rada preduzeća.

Ovim rješenjem obustavljene su sve mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja protiv Koksare, a kompanija ne može raspolagati svojom imovinom bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika i suda. Rješenje će biti objavljeno u Službenim novinama FBiH, na web stranici Općinskog suda u Tuzli i na portalu Finansijsko-informatičke agencije.

Koksara iz Lukavca, koja zapošljava oko 800 radnika, podnijela je 29. septembra prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zbog dugovanja i gubitaka koji se procjenjuju na oko pola milijarde konvertibilnih maraka. Između ostalog, kompanija ima blokirane račune i obaveze prema više kreditora, uključujući Poreznu upravu, ASA banku, Moorgate LTD iz Velike Britanije i Erdal LTD sa Malte.

Najveći povjerilac Koksare je Moorgate LTD, čije potraživanje iznosi oko 203 miliona KM. Generalni direktor kompanije Jasmin Ovčina izjavio je da ukupne obaveze iznose oko 450 miliona KM, dok nominalna vrijednost imovine prelazi 460 miliona KM. Kompanija je, prema riječima rukovodstva, već duži period u blokadi i bilježi mjesečne gubitke od oko četiri miliona KM.

Kao potencijalni strateški partner u procesu restrukturiranja navodi se kompanija Pavgord iz Foče, u vlasništvu Gordana Pavlovića, koji je već preuzeo Željezaru Zenica, glavnog kupca koksa iz Lukavca. Pavlović je potvrdio da je zainteresovan da nakon eventualnog otvaranja stečaja preuzme pogone Koksare pod zakup i nastavi proizvodnju.