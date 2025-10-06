Koksara Lukavac (bivši GIKIL) najvjerovatnije će otići u stečaj, ali bi proizvodnja trebala biti nastavljena jer će Koksaru, saznaje Biznis.info preuzeti Gordan Pavlović, vlasnik kompanija Pavgord, Alumina i Boksit, koji je potvrdio da planira uzeti pogon pod zakup. Ova kompanija zapošljava oko 800 radnika i jedan je od najvećih industrijskih pogona u BiH.

Radnici Koksare su početkom sedmice stupili u generalni štrajk, koji je prekinut nakon dogovora s upravom o isplati dijela augustovske plate i toplog obroka. No, to je samo privremeno rješenje, dok se dugoročni problemi kompanije – gubici i pad prihoda – nastavljaju gomilati.

Firma je prošlu godinu završila s minusom od 118 miliona KM, a u prvih sedam mjeseci ove godine bilježi operativni gubitak od 23 miliona KM. Prihodi su se u dvije godine prepolovili: sa više od 600 miliona KM u 2022. na 298 miliona KM u 2024. Situaciju dodatno komplikuju vlasnički odnosi – KHK Lukavac (u stečaju) posjeduje 49 posto, dok 51 posto drži Global Steel Holdings Limited, firma povezana s Pramodom Mittalom.

Industrija koksa i čelika generalno prolazi kroz veliku krizu u Evropi, dok konkurencija u Aziji proizvodi jeftinije zahvaljujući nižim ekološkim standardima.

Federalna vlada je ranije poručila da će pomoći koliko je moguće, ali da direktno spašavanje nije realna opcija.

“Naš fokus je zaštita radnika i očuvanje proizvodnje, naravno, u okvirima zakonskih nadležnosti i mogućnosti Federalne vlade”, izjavio je premijer FBiH Nermin Nikšić.

S druge strane, Pavlović je za BiznisInfo.ba naglasio da nije zainteresovan za kupovinu firme, ali jeste za zakup pogona.

“Nama je cilj da to ostane, da radi. Jer oni proizvode koks za nas, da ne moramo uvoziti iz Kine. Sve što je do nas, mi ćemo pokušati da spasimo tu proizvodnju i da ostane u našoj državi… Mi smo raspoloženi, ako ode u stečaj, da uzmemo u podzakup i da radimo”, rekao je Pavlović.

Stečaj, iako nepopularan, u ovom slučaju se nameće kao jedino rješenje. On ne mora značiti kraj – kao što pokazuje primjer kompanije Zrak Sarajevo koja u stečaju i dalje posluje, sklapa ugovore i povećava prihode.

Za Koksaru Lukavac ključna je činjenica da postoji investitor spreman da nastavi proizvodnju odmah nakon pokretanja stečajnog postupka.