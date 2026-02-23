Kraj jedne ere: Počinje gašenje postrojenja u Koksari Lukavac

Nakon što je istekao zakup sa kompanijom Global Ispat Koksna Industrija Lukavac, koja je poslovala pod upravom indijske grupacije Hindustan Petroleum & Coke Ltd, u Lukavcu je započela najosjetljivija faza procesa, gašenje postrojenja Koksare Lukavac.

Prema ranijim informacijama iz stečajnog postupka, zakup je formalno okončan istekom ugovora, čime su se stekli uslovi za preuzimanje pogona i početak kontrolisanog zaustavljanja proizvodnje. Već prethodnih dana najavljeno je da će proces biti vođen etapno, uz pojačan nadzor stručnih službi i nadležnih institucija, kako bi se izbjegli rizici po sigurnost radnika i stanovništva.

Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio ranije je da su sve tehničke i organizacione pripreme završene, te da krizni timovi djeluju u punom kapacitetu. Gašenje koksnih baterija smatra se tehnološki najzahtjevnijim dijelom cijelog postupka, jer zahtijeva precizno snižavanje temperature i stalnu kontrolu procesa kako bi se spriječile eventualne havarije ili emisije štetnih materija.

U saradnji sa Štabom civilne zaštite Grada Lukavca i drugim nadležnim službama, poduzete su dodatne mjere sigurnosti. Kako je ranije pojašnjeno, određene aktivnosti provodit će se uz pojačan nadzor policije i vatrogasnih ekipa, a tehnička lica će u zavisnosti od situacije uvoditi privremene obustave saobraćaja u ulicama oko fabrike. Riječ je o povremenim i kratkotrajnim zatvaranjima, isključivo kada to sigurnosni razlozi budu zahtijevali.

Podsjećamo, pitanje budućnosti Koksare Lukavac bilo je u fokusu javnosti i prethodnih mjeseci, naročito zbog neizvjesnosti oko radno-pravnog statusa zaposlenih. Iz stečajne uprave je naglašeno da su potraživanja radnika prioritet u raspodjeli sredstava, u skladu sa zakonskim redoslijedom namirenja u stečajnom postupku.

Uporedo s tehničkim gašenjem postrojenja vodi se i postupak unovčavanja imovine kompanije. Procijenjena vrijednost imovine prelazi 220 miliona KM, a potencijalna prodaja ključna je za namirenje povjerilaca, uključujući i zaposlenike.

Lukavačka koksara decenijama je bila jedan od najznačajnijih industrijskih pogona u ovom dijelu zemlje. Ulazak u fazu potpunog gašenja označava kraj jedne proizvodne ere, ali i početak pravno-finansijskog raspleta koji će, kako navode nadležni, biti vođen uz maksimalnu zaštitu radnika i uz poštivanje sigurnosnih standarda tokom cijelog procesa.