Radnici GIKIL-a stupili u generalni štrajk

Selma Jatić
Radnici GIKIL-a stupili su u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Od uprave traže isplatu toplog obroka i plata za august te uplatu doprinosa, koji kasne još od marta.

Sindikat upozorava da kompanija bilježi gubitke i dugove veće od 430 miliona maraka, zbog čega je, kako ističu, neophodno hitno djelovanje.

Predstavnici radnika o ovim problemima razgovarali su u zgradi Vlade Federacije BiH s premijerom Nerminom Nikšićem i ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem, koji su se obavezali da će se aktivno uključiti u rješavanje problema.

