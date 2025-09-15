Sindikat željeznica: Uprava pokušava nametnuti kriminalni Pravilnik, slijedi štrajk

Samostalni sindikat izvršnog osoblja Željeznica Federacije BiH optužio je Upravu ŽFBiH da je, u saradnji sa direktorima i šefovima podružnica, izazvala potpuni haos pokušajem donošenja novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Sindikat tvrdi da je riječ o dokumentu pisanom „po mjeri poslušnika i podobnika“, dok se pošteni i profesionalni radnici, naročito oni sa srednjom stručnom spremom, brutalno ponižavaju i ekonomski degradiraju.

Kako navode, pojedincima sa političkim zaštitnicima povećani su koeficijenti, dok većina zaposlenih ostaje zanemarena. „Ako ima novca za privilegirane pojedince, mora ga biti i za sve radnike“, poručuju iz sindikata, dodajući da se već pripremaju tužbe za koje vjeruju da će biti dobijene.

Posebno skandaloznim smatraju odredbe koje omogućavaju da generalni direktor ŽFBiH bude osoba sa samo prvim ciklusom obrazovanja, dok se briše obaveza polaganja stručnog ispita za ključne pozicije u saobraćaju. To, kako ističu, direktno ugrožava sigurnost radnika i putnika, te ekonomsku stabilnost države.

„Ovaj Pravilnik je u cijelosti ponižavajući, degradirajući i neprihvatljiv. Radi se o bezočnom pokušaju rušenja profesionalnih standarda i urušavanja povjerenja javnosti u željeznički sistem“, navodi se u saopštenju.

Sindikat je najavio da će prvo stupiti u štrajk upozorenja, a ukoliko se Pravilnik ne povuče, organizovat će generalni štrajk. Od države i nadležnih institucija traže hitnu istragu, odgovornost odgovornih i pravovremenu reakciju.

„Uprava je dobila posljednje upozorenje. Povucite ovaj kriminalni Pravilnik ili snosite političke, pravne i društvene posljedice. Sindikat i radnici idu do kraja“, poručili su iz Samostalnog sindikata izvršnog osoblja ŽFBiH.