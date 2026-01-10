Radnici Željeznica FBiH traže ispunjenje zahtjeva, u suprotnom protesti

Reprezentativni sindikati koji djeluju u JP Željeznice Federacije BiH uputili su zvanične zahtjeve Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, te Upravi i Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća, upozoravajući na stanje željezničke infrastrukture i materijalni položaj zaposlenih.

Na sastanku održanom 9. januara 2026. godine sindikati su zauzeli zajednički stav da su dosadašnja budžetska izdvajanja za održavanje željezničke infrastrukture nedovoljna i da ugrožavaju sigurnost željezničkog saobraćaja u Federaciji BiH.

Od Parlamenta FBiH zahtijevaju da se u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu sredstva za održavanje željezničke infrastrukture povećaju sa 24 miliona KM na 62 miliona KM. Kako navode, iznos od oko 20 miliona KM godišnje, koliko je u posljednjih deset godina izdvajano za Željeznice FBiH, nije dovoljan za osiguranje sigurnog i pouzdanog saobraćaja, niti za zaštitu putnika, robe i radnika.

Sindikati od Vlade FBiH i resornog ministarstva traže da se u roku od deset dana formira pregovarački tim za zaključivanje novog Granskog kolektivnog ugovora. Podsjećaju da je postojeći kolektivni ugovor istekao 31. decembra 2025. godine.

Prema navodima sindikata, materijalni položaj radnika je izuzetno loš, a gotovo 80 posto zaposlenih u JP Željeznice FBiH prima platu koja je tek neznatno viša od federalne minimalne plaće, koja iznosi 1.027 KM.

Od Uprave i Nadzornog odbora preduzeća zahtijevaju hitno poduzimanje mjera kako bi se osiguralo zakonito i bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja, navodeći da je dugogodišnje neadekvatno ulaganje u infrastrukturu dovelo do ozbiljnih problema u funkcionisanju sistema.

Također zahtijevaju da se radnicima odmah obezbijedi službena i zaštitna odjeća i obuća, ističući da mnogi zaposleni ovu opremu nisu dobili iako su rokovi za dodjelu istekli prije više od dvije godine.

Upozoravaju da radnici rade u izuzetno teškim uslovima, kako tokom ljetnih, tako i zimskih mjeseci, kako bi se željeznički saobraćaj u Federaciji BiH nesmetano odvijao, te zahtijevaju osiguranje adekvatnih uslova i sredstava za rad.

Ukoliko ne dođe do ispunjavanja zahtjeva, sindikati najavljuju da će od 19. januara započeti s organizovanjem protesta radnika, te pokrenuti generalni štrajk u JP Željeznice Federacije BiH.

„Trenutna situacija je nemoguća za rad i apsolutno je ugrožena bezbjednost prevoza putnika i roba, dok radno-materijalni status zaposlenih nikada nije bio lošiji“, poručili su sindikalni predstavnici.