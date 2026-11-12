Mušić upozorio borce: Ne nasjedajte na neprovjerene informacije o boračkom dodatku

Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahim Mušić upozorio je demobilisane borce da informacije o ostvarivanju prava na borački dodatak trebaju tražiti isključivo od nadležnih institucija i zvaničnih boračkih organizacija.

Upozorenje dolazi nakon što su se, prema njegovim riječima, pojavile pojedine organizacije koje samostalno pokušavaju određivati način prijavljivanja i prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje ovog prava.

Mušić ističe da su Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i nadležno kantonalno ministarstvo relevantne institucije za pružanje informacija o procedurama, dok samoinicijativno organizovanje prijava može izazvati nepotrebne probleme i nezadovoljstvo među boračkom populacijom.

„U posljednje vrijeme pojavile su se određene organizacije koje pokušavaju na svoj način uređivati postupak prijavljivanja za borački dodatak. Pozivamo sve borce da ne stvaraju dodatno opterećenje općinskim i gradskim službama, jer one ne mogu postupati prema procedurama koje neko pokušava samoinicijativno nametnuti“, poručio je Mušić, upozoravajući da takve aktivnosti mogu dovesti do zabune među potencijalnim korisnicima.

Naglasio je da je uvođenje boračkog dodatka rezultat dugogodišnjih nastojanja boračkih organizacija te da neprovjerene informacije ne bi smjele ugroziti njegovo provođenje.

Prema njegovim riječima, borci će pravovremene i pouzdane informacije moći dobiti putem svojih saveza, boračkih organizacija i nadležnih ministarstava.

Borački dodatak od januara 2027. godine

Prema Uputstvu koje je Federalno ministarstvo donijelo 3. novembra, primjena propisa o boračkom dodatku predviđena je od 1. januara 2027. godine.

Mjesečni borački dodatak obračunavat će se po stopi od 1,50 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine. Tako bi borac sa 40 mjeseci učešća ostvarivao pravo na 60 KM mjesečno, dok bi za 48 mjeseci dodatak iznosio 72 KM.

Pravo je predviđeno za demobilisane borce koji su u Oružanim snagama proveli najmanje 12 mjeseci u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Izuzetak su borci koji su tokom odbrane ranjeni, povrijeđeni ili oboljeli, a za koje nije propisan minimalan period učešća.

Pravo na dodatak predviđeno je i za bračne partnere i djecu poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji ispunjavaju propisane uslove.

Zahtjevi se podnose prema zvaničnoj proceduri

Uputstvom je predviđeno da se zahtjevi za borački dodatak podnose nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, na propisanom obrascu i uz odgovarajuću dokumentaciju.

Mušićevo upozorenje odnosi se na samoinicijativno prikupljanje dokumentacije i nametanje nezvaničnih procedura, a ne na nadležnost gradskih i općinskih službi koje su predviđene zvaničnim Uputstvom.

Za podnošenje zahtjeva potrebni su odgovarajući identifikacioni dokumenti, potvrda o pripadnosti Oružanim snagama i periodu učešća te dokaz o otvorenom bankovnom računu. Za članove porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca predviđena je dodatna dokumentacija kojom se dokazuje pravo na ostvarivanje dodatka.

Predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK pozvao je boračku populaciju da se prije podnošenja zahtjeva informiše kod nadležnih institucija i svojih boračkih organizacija, kako bi se izbjegle pogrešne prijave i nepotrebno opterećenje službi.