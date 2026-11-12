Godinu dana od ubistva Aldine Jahić: Fondacija otvara pitanje zaštite žena u BiH

Aldina Jahić, 32-godišnja djevojka iz Kalesije, ubijena je 16. novembra prošle godine u Mostaru, a njena smrt ponovo je otvorila pitanje zaštite žena od nasilja u Bosni i Hercegovini. Na prvu godišnjicu njenog ubistva, u ponedjeljak će u Sarajevu biti održan memorijalni događaj posvećen očuvanju sjećanja na Aldinu, ali i konkretnim promjenama koje su potrebne kako bi se spriječili novi slučajevi femicida.

Događaj organizuje Fondacija „Aldina Jahić“, a bit će održan 16. novembra s početkom u 12 sati u Europe House Sarajevo, na adresi Maršala Tita 62, u zgradi Vječne vatre.

Tokom događaja bit će predstavljen dosadašnji rad Fondacije, kao i planirane aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja nad ženama. Predviđena je i stručna panel diskusija o odgovornosti institucija, postojećim mehanizmima zaštite te obavezama koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u procesu evropskih integracija.

U okviru programa bit će dodijeljena i nagrada „Aldina Jahić“, ustanovljena u znak sjećanja na njen život i vrijednosti za koje se zalagala.

Prva godišnjica ubistva Aldine Jahić nakon presude od 45 godina zatvora

Obilježavanje godišnjice dolazi svega deset dana nakon što je Kantonalni sud u Mostaru izrekao prvostepenu presudu Anisu Kalajdžiću, osudivši ga na 45 godina zatvora zbog teškog ubistva Aldine Jahić, nedozvoljenog nabavljanja i držanja oružja te produženog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti.

Riječ je o prvoj presudi u Bosni i Hercegovini u kojoj je primijenjena nova zakonska odredba kojom se posebno definiše teško ubistvo ženske osobe, odnosno femicid. Presuda još nije pravosnažna.

Iz Fondacije „Aldina Jahić“ poručili su da izrečena kazna predstavlja važnu poruku pravosuđa, ali da nijedna presuda ne može vratiti izgubljeni život niti otkloniti bol porodice.

Zbog toga naglašavaju da djelovanje institucija ne smije biti usmjereno isključivo na kažnjavanje počinilaca nakon zločina, nego prvenstveno na sprečavanje nasilja i pravovremenu zaštitu ugroženih žena.

Fondacija nastavlja djelovati kroz edukaciju i prevenciju nasilja

Fondacija „Aldina Jahić“ osnovana je u znak sjećanja na mladu ženu čiji je život prekinut nasiljem. Njen rad usmjeren je na edukaciju mladih, podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju i zalaganje za unapređenje institucionalnih mehanizama zaštite.

Poseban naglasak stavljen je na potrebu da institucije pravovremeno prepoznaju prijetnje i nasilje te osiguraju djelotvornu podršku ženama koje su ugrožene.

Memorijalni događaj u Sarajevu okupit će učesnike stručne rasprave o zaštiti žena, institucionalnoj odgovornosti i mogućnostima unapređenja postojećeg sistema.

Fondacija će tom prilikom predstaviti i planove za budući rad, s ciljem da sjećanje na Aldinu Jahić bude povezano s konkretnim aktivnostima na sprečavanju nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.